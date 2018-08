Não fui a Gramado este ano porque não queria ficar mais uma semana sem físio, e também porque, com o frio, o metal da prótese tende a causar mais incômodo. Confesso que não acompanhei o festival à distância, mas já havia dado meus Kikitos para Karine Teles e Adriana Esteves, melhor atriz e melhor coadjuvante, as duas por Benzinho. Entrevistei-as esta semana e as matérias já saíram – com Karine, na quinta, 23, data da estreia, e com Adriana, neste domingo, 26, porque falamos também de sua vilã na novela O Segundo Sol e da prometida virada na trama de João Emanuel Carneiro, prevista para o capítulo de número 100, em setembro, que já está chegando. Gostei demais de Benzinho e fiquei feliz de saber que ganhou os Kikitos de melhor filme do público e da crítica. O júri oficial preferiu Ferrugem, de Aly Muritiba, que vou ver nesta segunda, na junket do filme em São Paulo, com a presença do diretor, a quem não vejo há tempos. Muritiba levou também, em parceira, o prêmio de melhor roteiro, e terá de ser muito-muito bom, porque o de Benzinho, de Karine e do ex-marido, o diretor Gustavo Pizzi, é uma joia rara.