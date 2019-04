O Brasil segue na seleção oficial com Karim Ainouz, definido por Thiérry Frémaux como cineasta ‘très romantique’, em Un Certain Regard. Karim participa com As Irmãs Invisíveis. Thiérry disse que essa mostra, em particular, busca ‘une certaine radicalté’. Além de Karim, estará nela Bruno Dumont, com sua nova etapa da vida de Joana D’Arc.