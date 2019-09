Ismail Xavier, (Glauber) On Cinema

Saiu no outro dia, aqui em São Paulo, o volume Ismail Xavier – Um Pensador do Cinema Brasileiro, na Coleção Pensadores, da Abraccine. Confesso que não fui, e não por nenhuma espécie de animosidade contra Ismail. Ele talvez nem se lembre, mas passamos bons momentos – Carlão Reichenbach, Inácio Araújo, Walter Hugo Khouri, Ana Carolina (a cineasta), Rubens Ewald Filho, Ismail Xavier e eu – quando viajamos a Tóquio e Osaka, a convite da Fundação Japão, para participar do Festival de Tóquio que, em 1995, comemorava o centenário do cinema. Lembro-me particularmente de nossos encontros com Eizo Sugawa e Shoei Imamura, cujo ateliê visitamos. Carlão, tiete declarado de Sugawa, quebrou todo protocolo para abraçar e beijar o grande Eizo, que não sabia direito – o código japonês de comportamento – como reagir a tanta efusão. Sugawa! É difícil, senão impossível, explicar o que era ser jovem por volta de 1960, com todos aqueles movimentos de cinema explodindo em todo o mundo, e tentar dar conta de tantas transformações. Estava impactado pelo cinema de Masaki Kobayashi, por sua trilogia Guerra e Humanidade, também conhecida como A Condição Humana, com Tatsuya Nakadai. O mesmo Nakadai fazia o vilão, em contraponto a Toshiro Mifune em dois grandes filmes de Kurosawa, Yojimbo e Sanjuro, e foi nesse quadro que vi Morte à Fera e Arma Fatídica, dois policiais contemporâneos, filmes de Yakuza, em que Nakadai estasva simplesmente genial. Naquela época, não imaginava o que estava por vir – Rebelião, o maior Kobayashi, o maior filme da histórias do cinema japonês, em que Nakadai e Mifune se enfrentam naquele duelo de sabre, em que o primeiro sabe que vai vencer, mas o segundo é que está certo, e o que faz Nakadai? O Bushido, o código de honra, o impede de não lutar, mas o que ele faz é um gesto tão visceral quanto o de John Wayne abrindo os braços para acolher Natalie Wood – a quem caçava para matar – no desfecho de Rastros de Ódio/The Searchers, de John Ford, que também ocupa lugar destacado no meu Olimpo. Toda essa viagem é para voltar, agora, a Ismail Xavier. Na Film Comment nas bancas da Paulista – julho/agosto de 2019 -, o livro que abre a seção Readings é On Cinema, by Glauber Rocha, edited by Ismail Xavier para a I.B. Tauris (US$ 99). É uma compilação de textos de Glauber em livros que não haviam sido editados em língua inglesa – Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, A Revolução do Cinema Novo e O Século do Cinema. O resenhista H. Hoberman põe o livro nas nuvens e diz que Ismail, com sua seleção, revela Glauber como o cineasta por excelência dos anos 1960. E acrescenta – se essa coleção tivesse sido editada nos 70, Glauber, que morreu em 1981, estaria, como leitura obrigatória, na estante de todo estudante de cinema, em todo o mundo. Lembro-me que, em Tóquio, Ismail já fizera uma lecture, em inglês, sobre o Cinema Novo, e privilegiando Glauber.