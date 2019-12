Festival do Rio (8)/E o Redentor foi para… M8 (o do público!)

RIO – Admiro e respeito os integrantes do júri oficial deste ano – Marisa Leão, José Eduardo Belmonte, Bárbara Paz, etc -, mas tenho de admitir que não concordei com quase nenhuma de suas escolhas, na festa de premiação, realizada ontem à noite. Eu e minhas trapalhadas – Tarciso Vidigal reclamou que saiu atrás de um tal Museu do Futuro, onde eu escrevi que se realizaria a cerimônia. Foi no Museu do Amanhã, e eu me lembro – estava convalescendo da primerira cirurgia do joelho – que foi inaugurado por Dilma Roussef, num de seus últimos atos oficiais como presidente, já nos estertores do processo de impeachment. Faz sentido. A mulher que abriu as portas do amanhã foi atropelada por um movimento de marcha a ré da história. Falou-se muito em resistência, resiliências durante a premiação. Foi a tônica dos discursos de agradecimento. O festival deste ano só foi possível graças a uma mobilização que envolveu o público, empresas e apoiadores. Foi produzido um vídeo em que numerosas pessoas, de anônimos a celebridades, diziam ‘Eu sou o Festival do Rio’. Terminou com a ‘sórdida’,a grande Fernanda Montenegro, e quando ela disse a frase o aplauso foi estrondoso. Aproveitando que ia entregar um prêmio, Sílvio Guindane – olho para ele e lembro do garoto de De Passagem; foi uma longa caminhada até aqui – fez um discurso interessante dizendo que a classe artística não mama nas tetas do governo e que os filmes são produzidos com dinheiro de impostos pagos pela própria categoria, e que o governo, ilegalmente, agora retém, só para tentar calar uma classe que tem sido combativa. Não vou mentir que tinha minhas preferências – torcia por Jeferson De, M8, Matriana Nunes, Renato Góes. O júri preferiu fazer outras escolhas, algumas para mim descabidas. Salvos perlo público – o único Redentor que M8 ganhou foi o do público. Quero acreditar que poderia ter recebido o da crítica, mas não houve. Tradicionalmente, o prêmio da crítica é da Fipresci e premia o melhor filme latino. Este ano, e talvez pelas dificuldades que o festival enfrentou, nãso foi outorgado. Venceram – Fim de Festa (de Hilton Lacerda, melhor filme), Maya Da-rin (melhor diretor, A Febre), Regina Casé (melhor atriz, Três Verões, de Sandra Kogut), Fabricio Boliveira (melhor ator Breve Miragem ao Sol, de Eryk Rocha). Tenho de confessar que não vi o vencedor do prêmio oficial de melhor documentário – Ressaca, de Vincent Rimbaux e Patricia Landi -, mas vi o preferido do público e lá vou eu, de novo, dizer que estava mais naquela vibe. Favela É Moda, de Emilio Domingos. Se discordei das escolhas do júri oficial, aprovo integralmente as do júri da Mostra Novos Rumos – melhor filme para Sete Anos em Maio, de Affonso Uchjôa, e prêmio especial para Marcelo Diorio, o ator/personagem de A Rosa Azul de Novalis, de Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro. Neste ano em que todo munndo parece ter saído do armário com discursos corretos, Diorio radicalizou, abrindo seus ânus e mente de uma forma visceral como nunca vi. Houve um momento que, para mim,, vai ficar como símbolo desse festival – Jeferson De, com a filha, no palco, agradecendo seu Redentor, chamou o filho de Regina Casé, que levou o prêmio da mãe. Jeferson ficou entre as duas crianças negras, emoldurado pelos dois Redentores. Consciente, com certeza, foi a resposta dele ao silêncio sepulcral que se seguiu, na apresentação das atrizes concorrentes, ao grito veemente de Mariana Nunes – ‘Sou uma mulher preta’ -, a mesma fala que havia provocado aquela explosão no Cine Odeon Claro. Me bateu certa tristeza. Na segurança do (Museu do) Amanhã (que acreditamos que virá), os discursos eram veementes e seguros, mas pequenas atitudes, e houve algumas, mostraram que não estamos tão unidos como deveríamos. Mas o saldo foi positivo. No pasarán. Existe esperança, e a realização do Festival do Rio 2019 é prova disso.