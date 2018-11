Festival do Rio (15)/Winner takes it all, os vencedores!

RIO – Cá estou, de volta no hotel, após a exaustiva cerimônia de premiação do Festival do Rio. Entendo perfeitamente o sentimento de apreensão das pessoas, as suas dúvidas e incertezas e o tom dos discursos foi marcado pela resistência. Defesa da universidade públicas, da diversidade. Entendo, entendo, entendo. Apoio, apoio, apoio. Mas, depois do décimo agradecimento no mesmo tom, as coisas faziam mais sentido para quem dizia do que, para quem, como eu, escutava. Comecei a aplaudir no automático. É uma pena que o Festival do Rio não tenha trasnsmissão direta pela TV, como Cannes. Obrigaria o cerimonial a cumprir o horário. Uma hora de atraso, mais sobe júri, desce júri, todo o mundo tem o tempo que quiser para agradecer… Socorro! Mas, como digo, valeu. Márcio Reolon e Filipe Matzembacher levaram o Redentor de melhor filme e roteiro por Tinta Bruta, que já havia recebido o Urso gay e o prêmio da Mostra Panorama, em Berlim. Mas não levaram o prêmio de direção, atribuído a outra dupla, João Salaviza e Renée Nader, por Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos. Ítala Nandi foi melhor atriz, por Domingo. Torre das Donzelas venceu como melhor documentário e sinto muito dizer. Venho tentando ver o filme de Suzanna Lira desde a Mostra, mas não consigo. No Rio, parecia macumba. Todas as sessões coincidiam com compromissos previamente agendados. Socorro! Ilha, da dupla Glenda Nicácio/Ary Rosa, venceu a mostra Novos Rumos e eu gostei, mas não estou seguro de que não preferisse ver vencer o Inferninho, de Guto Parente e Pedro Diógenes. Da mesma forma, O Órfão, de Carolina Marekowitz, foi a escolha óbvia para melhor curta, mas eu, gostando como gosto do filme, teria premiado Universo Preto Paralelo, de Rubens Passaro. Enfim, como não se cansa de dizer Thierry Frémaux, vencedores de festivais nem sempre são os melhores, os que vão ficar. Venceram com x júri, outro júri, Y, poderia escolher outro(s). Dizendo isso, parece que estrou reclamando. Foi um belíssimo festival. Compacto (200 filmes), repleto de encontros, bons debates. E eu não falei nenhuma vez nas vinhetas da Globo. Todo ano, a Globo Filmes escolhe um viés. Esse ano foi ‘Alguns imaginam, outros criam’, homenageando o trabalho de fotógrafos, diretores de arte, diretores de casting, etc. Amei!