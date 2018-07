Ethan Hunt! Michael Mann!

Fui ontem pela manha ã cabine de Missao Impossivel – Efeito Fallout. A assessoria ate brincou comigo – MI sem o Merten, nao dá. Adoro a série, nao há um só filme de que nao goste, mas tenho os meus preferidos, claro, o 2 e o 3. John Woo criou o jogo de máscaras que, desde entao, tem sido um dos recursos dramaturgicos da franquia, e JJ Abams criou o melhor vilao, Philip Seymour Hoffman, e acho até que a melhor cena – o desespero de Ethan Hunt para sal;var a mulher, Julia, e o dela para ressuscitá-lo, quando ele tem a parada cardíaca. Devo ser a única pessoa no mundo que chora com MI. A acao do novo filme é eletrizante – em Paris! -, mas o the best, olhar o spoiler, é o triangulo Ethan-Ilsa-Julia e até o quadrado, se incluirmos o novo marido de Julia. Por que Ethan e ela, amando-se tanyo, nao podem ficar juntos? O dialogo final dos dois é de uma beleza dilacerante. Nossos caminhos diversos nos trouxeram até aqui. E ela diz mais, o que nao vou reproduzir. Lindo, lindo. Sou esse velhote romantico – no cinema. Na vida, sou mais o analista de Bagé. Terapia do joelhaco. O texto sobre Efeito Fallout está na capa do Caderno 2 desta terca, 24. À tarde, minha irmã será sepultada em Porto Alegre. Decidi não ir, um pouco pelo joelho, mas também porque… É muito íntimo falar de certas dores, prefiro recordá-la. Ainda sobre o Efeito Fallout. O filme de Christopher McQuarrie foi precedido pelo trailer do novo JJ Abrams. Uma aventura de guerra, sobre pelotao que invade o castelo em que os nazistas fazem experimentos para criar os soldados que deverao servir ao Reich de mil anos. Sao monstros. Ou eu me engano ou isso pode ser uma nova versao, muito mais espetacular, da Fortaleza Infernal de Michael Mann, de 1983. Por falar nele, nunca havia assistido ao seu Hannibal Lecter, Cacador de Assassinos, baseado no Dragon Man de Thomas Harris. Achei o filme aterrador, muito mais que a versao cultuada de Jonathan Demme – O Silencio dos Inocentes -, e o ator William Petersen me deixou chapado. Puta cara bom. Onde andará? Gostaria de fazer uma pesquisa, mas, como voces devem ter percebido, meu laptop deu pau e minha filha me emprestou o seu sobressalente. Ainda estou apanhando para decifrar essas teclas, ou entao a operacao para um simples acento exige muito mais dedos que tenho. M… de complicacao. Gostaria de falar mais – de MI Efeito Fallout e Cacador de Assassinos, Manhunter, mas tenho de ir a uma cabine. Continuo depois.