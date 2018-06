Estou desistindo de Berlim

Acredito em teorias de conspiração, não contra mim, especificamente, e por isso mesmo estou muito interessado em ver dois filmes brasileiros dos diversos que estarão em Berlim este ano – O Processo, de Maria Augusta Ramos, e Dois Pesos e Duas Medidas, de Petra Costa, ambos sobre o impeachment de Dilma Roussef. Vou ter de esperar, como todo o mundo. Não sei se volto à conspiração… Em Tiradentes, podia estar surdo, mas não cego, e o olhar cúmplice, jubiloso, seguido de sorriso – ‘Te pegamos’ -, naquele debate, foi muito revelador para mim. Ridículo – ‘palhaçada’. Passou. O problema é que, nas ladeiras de Tiradentes, com aquele piso irregular, e no sobe e desce das escadas para os debates na sede de imprensa e o quarto do hotel, agravei a lesão de joelho. Tinha uma artrite severa, que não vinha tratando, menino novo. Sofri um rompimento inflamatório de menisco, agravado porque, ao chegar em São Paulo, a chuva, como sempre em Pinheiros, estourou o transformador, faltou luz e eu tive de subir os oito andares do prédio até em casa. Travei, com dor. Há dias estou usando bengala, iniciei a físio, mas… Tive de cancelar Berlim. Minha filha, meu amigo Dib, todos me alertavam que estasva forçando. Deveria me poupar, mas eu quis tudo. Cataratas, Tiradentes, queria a Berlinale. Quem tudo quer… Deveria estar embarcando amanhã para Paris e depois Berlim. Na volta ficaria mais uns dias em Paris. A Berlinale deste ano promete bastante, com uma rica programação de filmes brasileiros e uma agenda de entrevistas pré-agendada com diretores a quem respeito e/ou admiro. José Padilha mostra novo filme e comemora os dez anos do Urso de Ouro por Tropa de Elite. Ia falar com Lav Diaz… Chega! Se eu ficar nessa viagem vou terminar me deprimindo. Acabei de (re)ler mais uma Agatha Christie, Mistério em Chimneys. Como diz o superintendente Battle, essas coisas ocorrem para nos colocar à prova. E agora vou colocar gelo no joelho.