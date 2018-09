Doris, minha ex, veio de Porto Alegre para o fim de semana. Almoçamos – Doris, Lúcia, Gabi e eu – no Duas Teresas e fomos para o Largo da Batata engrossar a manifestação das mulheres contra o candidato Jair Bolsonaro. Encontrei muita gente conhecida, confraternizei com desconhecidos e um deles tirou do próprio peito e me deu o adesivo #Ele não. Fiquei feliz como pinto no lixo por estar participando. Meu sábado não terá agora teatro nem cinema. Doris volta amanhã para Porto e estamos indo jantar…