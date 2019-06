Dor e Glória é um Almodóvar dos maiores

Meu Dia dos Namorados não teve romance, mas foi bem intenso. Pela manhã, fui com o Carlos, físio, à cabine da Universal para ver o Almodóvar. Amei Dor e Glória, que é dos maiores filmes de Pedro. Um filme sobre o desejo – o primeiro desejo – e ele cria cenas que já entraram para o meu Olimpo. O reencontro de Salvador, o cineasta dentro do filme, com seu grande amor, Leonardo Sbaraglia, e o diálogo entre mãe e filho, Salvador/Antonio Banderas e Juliana Serrano, como a ‘velha’ Penélope Cruz. Não pude deixar de pensar em Dib Carneiro, um grande dramaturgo. O filme é tão bem escrito. Vai ver, cara. Almoçamos, e a cuidadora, Ana, juntou-se a nós no Meats. Cheguei em casa e ainda tinha a físio, e um monte de matéria para escrever. A retrospectiva, que não é integral, de Henri-Georges Clouzot, que começa nesta quinta, 13, no IMS, e os textos sobre Dor e Glória – a crítica do filme (cinco estrelas!) e uma peça sobre a parceria de Almodóvar com Banderas, que começou lá atrás, há 37 anos!, com Labirinto de Paixões. E ainda tinha os destaques de filmes na TV. O problema é que eu não conseguia desgrudar o olho da TV paga, que reprisava O Poderoso Chefão 2. Que que é aquilo? Puta filme. A essa altura, meu editor, Ubiratan Brasil, me ligara para dizer que o Caderno ia fechar hoje mais cedo, às 8. Mandei o Clouzot, concluí o Almodóvar, 4 mil caracteres, e aí deu m… Resolvi salvar, antes de enviar o texto como e-mail, e bati na tecla errada. Deletei. Já eram quase 6, não sei como consegui refazer o texto. Almodóvar, Banderas, os destaques da TV paga. Foi punk, mas tenho de admitir que gosto dessa adrenalina. Ainda deu para ver, na Globo, um pedaço da novela das 7, a corte de Raimundo, o personagem de Flávio Tolezani, a Dira Paes, em Verão 90. Tolezani foi, acho que será sempre, ator de Gabriel Villela e fez com a mulher, Natalia Gonsalez, a Carmen que Luís Farina adaptou da obra de Prosper Merimée, com direção de Nelson Baskerville. Gosto muito desses dois, e ele, como paraibano arretado, tem feito um belo trabalho. Gostei tanto de Dor e Glória que, com toda certeza, voltarei ao Almodóvar, como espero voltar ao Clouzot. A todos os enamorados do mundo, meu carinho. E, agora, preciso descansar. Caminhar de bengala, como já estou fazendo – Carlos não dá moleza -, termina provocando dor na mão. Preciso relaxar. Antes, uma última observação. Entendo que um presidente do júri – de Cannes – como Alejandro González-Iñárritu tenha preferido um filme de gênero. E isso só aumentou minha curiosidade por Parasite, que venceu a Palma de Ouro. Por mais que goste de Bong Joon-ho, como gosto, o Almodóvar me pareceu tão maravilhoso que… Chega! Preciso ver logo Parasite.