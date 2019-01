Don Coscarelli e a noite macabra do seu cultuado Fantasma

George A. Romero morreu em julho de 2017, Tobe Hooper em agosto do mesmo ano. Não me lembrava da proximidade das datas. Cahiers du Cinéma juntou-os num único e grande necrológio. Parece exagerado – Romero criou uma série que, a partir de A Noite dos Mortos Vivos, de 1968, levou-o a revisitar regularmente o tema, tecendo metáforas sobre a ‘América’ a cada dez anos, aproximadamente. Hooper é homem de um só grande filme – o violento e górico O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, que o transformou, segundo Jean Tulard no Dicionário de Cinema, no mestre do terror sanguinário. Romero, Hooper, John Carpenter, com todas as suas diferenças e a irregularidade de suas carreiras, compõem uma santísasima trindade do cinema de gênero. Cahiers (outubro de 2017) cita a emoção de Hooper, os punhos crispados, as lágrimas rolando pela face, quando recebeu a standing ovation para a versão restaurada do Massacre a la Tronçonneuse/The Texas Chainhsaw Massacre, em Cannes, 2014. Menino(a)s, eu sei, eu vi, eu estava lá. Cahiers não cita, mas eu também estava lá – teria de pesquisar a data -, quando Romero participou do tradicional encontro que a Fnac organiza todos os anos, durante o festival, em sua sede da Rue d’Antibes, com um diretor importante. Essa ausência de preconceito talvez seja a única coisa que me interessa em Cahiers. Virei um colecionador compulsivo e tenho todos os números dos últimos 40 e tantos anos, desde que passei a comprar a revista nas bancas, ainda em Porto Alegre. Quando a revista sumiu do Brasil, passei a usar a ida a Paris, antes ou depois de Cannes, para comprar as edições que faltavam. Não sei mais onde colocar tantas revistas. Isso é coisa de velho, esse contato físico com o material, o papel. Os jovens preferem as versões online. Tudo está na nuvem. Na edição de setembro de 2017, Cahiers usa o lançamento em DVD e Blu-ray para resgatar Phantasm, de Don Coscarelli, de 1979. Fantasma! Na TV, o filme costumava passar na madrugada da Globo como Noite Macabra. Don Coscarelli, nascido na Líbia e criado na Califórnia, é objeto de um culto fervoroso. Talvez sejamos poucos, menos que os admiradores de Carpenter, Hooper e Romero, mas o grão sacerdote do culto é JJ Abrams, que pagou a restauração de Fantasma. Um garoto obcecado pela perda do irmão mais velho, seu farol. Mórbido, ele frequenta o cemitério. E vê, horrorizado, quando o coveiro desenterra um caixão e o leva para um lugar sinistro. Com um amigo, ele investiga. Bizarro. Coscarelli fez seu filme a troco de nada. O neo-realismo dos mortos-vivos de Romero é luxo perto da pobreza dele. Mas Coscarelli compensa a falta de dinheiro com criatividade. O homem alto é o vilão dessa história, e ele ainda fica mais alto enquadrado em contraplongê com seu séquito de anões, na verdade crianças que Coscarelli filma meio encobertas por capuzes, para torná-las mais misteriosas. A própria morgue infernal fica mais assustadora porque é protegida por esferas voadoras que decepam intrusos com lâminas ocultas. Como não tinha verba para efeitos – alugava a câmera na sexta, para poder ficar com ela no sábado e domingo -, o diretor criou um complexo sistema de fios de nylon (invisíveis?) para sustentar suas bolas mortais no ar. Coscarelli filmou duas ou três sequências – três, a última em 90 e tantos. Deveria fazer mais um Fantasma nos anos 2010, mas a produção não saiu. Era interessante ver os atores envelhecendo, e ainda assustados, ou assustadores. Há toda uma história oculta do cinema, sobre a qual é preciso lançar luz.