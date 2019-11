Dia de chuva, pista molhada e uma mulher chamada Caitriona

Não tenho conseguido dar conta de certas emoções. Fui ver o Woody Allen, e amei. Rainy Day in New York. Dia de chuva em Nova York. Talvez não devesse estar escrevendo isso. Ficou out gostar de Woody Allen. Todas as acusações de abusos. Já achei o fim quando ele se ligou à filha adotiva da então mulher, Mia Farrow. Soon Yi não era filha dele. Não era? Desde quando o sangue é que determina a ligação? Mas Rainy Day é tão lindo. Tem cenas que Woody nunca filmou, ou nunca filmou desse jeito, em mais de 50 anos de carreira. Estreou Retablo, o longa do peruano Álvaro Delgado-Aparicio, a quem tentei entrevistar durante toda a semana. Consegui ontem à tarde, e a matéria finalmente estará no Caderno 2 de amanhã. Uma joia peruana, um dos meus melhores filmes do ano. Também fui ver, na cabine da Disney, Ford Vs. Ferrari, produção da Fox. O piloto e o designer de carros que quebraram a invencibilidade da Ferrari em Les Mans. Henry Ford, o empreendedor. Tem um lado do filme que, se eu for pensar, talvez não goste. Por que, nessa era de Donald Trump. exaltar o empreendedorismo norte-americano? Make America great again. Mas o filme é emocionante, e eu vou ter de reformular minha lista de indicados para o Oscar de ator, porque o Christian Bale estará nela. Terá de estar. James Mangold e o tema da paternidade. Logan, de Wolverine. Christian Bale e Russell Crowe, Os Indomáveis. A sombra de John Ford – a grandeza dos derrotados. É o que equilibra e desmonta o tal empreendedorismo. Christian Bale ganha na pista molhada – outro dia de chuva – e é enganado pelo exec para perder no pódio. A atriz que faz Mollie, a mulher de Ken Miles, Christian Bale. Caitriona Balfe. Que que é aquilo? Uma atriz que veio da TV, premiadíssima pela série Outlander. Nunca tinha ouvido falar. Resisto às séries, mas, nesses momentos, tenho de admitir, comigo mesmo, o que estou perdendo. Voltarei a todos esses filmes.