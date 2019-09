De volta aos terrores noturnos Titus Macbeth e Insônia

Passei mal no dia de ontem, sábado. Uma sensação de desconforto, de estar pisando em falso, meio aéreo, que atribuí erroneamente ao joelho. Almocei com Alex Moratto, diretor de Sócrates, e fomos ao Itaú Cultural, para visitar a montagem da Ocupação de Eduardo Coutinho. Vim para casa e, a essa altura, já estava bem mal – suando frio. Havia combinado de ir ao teatro com Orlando Margarido, mas, em vez disso, chamei a Lúcia – que se preparava para ir a uma festa – e terminamos a noite no PS do 9 de Julho. Dor no peito, hipotermia, náuseas. Fiz eletro, Raio X, uma bateria de exames de sangue. Afastada a suspeita de algum infarto, voltei para casa, mas, nesta manhã, o desconforto recomeçou. O que que sará, que será? O que não tem conserto, nem nunca terá? Preciso me focar. Preciso ir ao jornal, tenho matérias para a edição de amanhã. E quero escrever sobre Insônia, que fui ver sexta à noite no Sesc da Paulista. Confesso que nunca fui muito atraído pela dramaturgia de meu ex-colega no Estado, Sergio Roveri, mas dessa vez a parceria dele com o diretor André Guerreiro Lopes me apanhou. Titus Macbeth! Nunca havia pensado por esse viés, mas achei muito interessante, no programa, a observação que Marcos Daud faz pára Roveri, citando o diretor artístico da Royal Shakespeare Company. Gregory Doran diz que Titus Andronicus é Shakespeare no estilo Tarantino. Titus, tragédia de vingança, possui tantos horrores que, ao longo da história, muitos estudiosos não se animaram a atribuí-la a Shakespeare, se bem que, na História da literatura Ocidental, Otto Maria Carpeaux identifique a grande retórica do bardo. A originalidade de Insônia está na fricção que Roveri e Guerreiro Lopes promovem ao entrecruzar Titus e Macbeth, mas privilegiando um ângulo particular das duas histórias de violência. Elegem o feminino, que a encenação potencializa ao centrar texto e montagem em duas mulheres, mãe e filha na vida. Djin Sganzerla assume o discurso sanguinário de Lady Macbeth e sua mãe, Helena Ignez, veste a couraça do general Titus, que muito perde e mais ainda sacrifica em sua vingança contra a Roma imperial. Gostei demais do verbo e também da construção dramática no espaço cênico, embora tenha me incomodado bastante o convite à movimentação do público, que fica andando para lá e para cá, acompanhando a ação. Com a minha perna baleada, sentei-me num lugar que me daria boa visibilidade integral, se não fosse o vai e vem. Já contei aqui no blog – estou certo que sim – que há mais de 50 anos assisti à Electra de Glauce Rocha, em que a jovem Helena Ignez escorregava no texto com seu carioquês inexperiente. Amei agora a Helena que adentra trágica os 80 anos, com uma dicção dilacerada e sofrida que, de alguma forma, me fez lembrar a da própria Glauce. Na longa noite de atrocidades e barbárie com que o texto busca em Shakespeare o espelho para refletir o mundo atual, uma frase ficou comigo e reverbera no meu imaginário – ‘Andam economizando luz no céu. As estrelas estão todas apagadas.’ Nesses tempos de terror à luz do dia, Insônia retorna aos medos e angústias noturnos para tecer mais uma vez sua história, contada por um idiota e cheia de fúria e de som, significando nada. Som e fúria – encantou-me o desenho sonoro do espetáculo, a forma como a música, de percussão, sem banda nem orquestra, se faz presente o tempo todo. Saí do teatro com a maior vontade de rever Luz nas Trevas, o longa de Helena Ignez em que o metteur-en-scène de Insônia, André Guerreiuro, faz Tudo ou Nada, o filho do lendário Luz Vermelha. Insônia segue até 20 de outubro no Sesc Paulista.