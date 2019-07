Créditos para quem merece

Estou na contracorrente total. Um blog sem imagens, com os textos a perder de vista que faço. Volta e meia me pergunto – quem me lê? Bem, a Sabrina Moraes da TV Globo leu o post sobre Cine Holliúdy e me pede o crédito para quem merece. Aqui vai:

Quem fez a adaptação da obra genial do Halder para a TV foram os roteiristas Marcio Wilson e Claudio Paiva. O próprio Halder, em entrevista e na coletiva, conta como ficou admirado como os roteiristas captaram tão bem o espírito dos filmes. Outro crédito fundamental é o de Patricia Pedrosa, a diretora artística da série na TV. Foi ela quem conceituou e dirigiu os atores em cena, conduzindo toda a equipe, inclusive o próprio Halder e a outra diretora, Renata Porto.

Taí!