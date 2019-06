Coração de estudante

Quero falar de uma coisa

Adivinha onde ela anda

Deve estar dentro do peito

Ou caminha pelo ar…

Confesso que, apesar das duas cuidadoras que se revezam durante o dia, o Carlos, com sua físio duas vezes ao dia, e a Lúcia, que tem alternado a noite com ele – minha casa nunca foi tão movimentada -, tenho tido meus momentos de tristeza e solidão. Fazem parte. Minha vida mudou, tenho de encarar isso. O cinema tem ajudado bastante. Havia feito um destaque nos filmes da TV para Coração de Cavaleiro, e hoje, com meu coração (babaca?) de estudante, assisti com grande prazer ao longa de Brian Helgeland com Heath Ledger como o cavalariço – um homem do povo – que sonha ser campeão num torneio medieval de liça. O que faz a diferença é Paul Bettany como Geoffrey Chaucer e o autor dos Contos de Canterbury é o narrador da história, que, na ficção de Helgeland, vira o cantor da gesta de William, o personagem de Heath. Perdi a conta das vezes que vi o filme na TV, e ele sempre me provoca uma euforia. Também revi ontem, ainda no hospital, Finding Neverland, Em Busca da Terra do Nunca no Brasil, e o filme de Marc Forster é sobre o processo criativo de J.M. Barrie e como ele deu vida a Peter Pan. Tão bonito, e com um dos melhores papeis de Johnny Depp. Perdi-me no horário, e terminei não revendo outro Forster que queria muito – O Caçador de Pipas, adaptado do romance de Khaled Hosseini. Daqui a pouco tem Ponto de Vista, o thriller político (puzzle?) de Pete Travis com Matthew Fox, de Lost, que nunca vi (a série). Minha noite ainda vai longe.