Cinema, teatro e… ainda, o futebol!

Comecei meu sábado com a físio, corri para o Eldorado para a pré-estreia ‘infantil’ de Hotel Transilvânia 3 – que assisti numa sessão cheia de crianças, mais animada que a de Os Incríveis 2, e adorei. Almocei, fui ver O Nó do Diabo no Olido – e encontrei o Marcos Pinho, que não via há tempos. O Corra! brasileiro, ou não? Por que os coleguinhas gostaram tanto do filme norte-americano, uma coisa clonada de As Esposas de Stepford, e ignoram o nacional? Mistério maior que qualquer terror. Saí do Olido, fui tomar um suco de laranja na lanchonete em frente e, embora já tivesse dado a Copa por encerrada, assisti à prorrogação de Rússia e Croácia. O gol do brasileiro – naturalizado russo – Fernandes foi recebido com vivas, mas quando ele errou o pênalti a galera caiu matando. ‘Tinha de ser brasileiro! Não chegam o Neymar e o Fernandinho…’ Seria hilário, se não fosse complexo de vira-lata, mas aquele goleiro da Croácia… Que que é aquele cara? E a Globo, hein? Eu estou aqui na minha sala. Estava, na sexta, de plantão diante da TV. Tite foi vendido como um dos maiores treinadores do mundo – um dos três. Estava calmo e isso se refletia no time. Não foi o que se viu. A Bélgica tinha um ataque forte, uma defesa fraca, o otimismo era total. Tudo errado! Naquele caos pós-derrota, todo mundo com cara de b…, tentando voltar sobre as próprias pegadas, gostei da repórter, ex-atleta, que fez a matéria emotiva com os familiares dos jogadores na Rússia. Chega. De volta ao dia de ontem, passei no Sesc da 24 de Maio, comprei ingresso para Justa, passei em casa e regressei ao Centro para assistir, às 9 da noite, à peça de Newton Moreno com a sempre ótima Yara de Novaes e Rodolfo Vaz, que foi a Veronique de Dib Carneiro em Salmo 91 e agora encarna um macho culh…, barbaridade. Quem é que me disse que estão filmando As Centenárias? Teria de pesquisar. Gostei de Justa. Vou ter de voltar ao assunto. Aos assuntos. Hotel Transilvânia 3, Nó do Diabo e Justa merecem post específicos.