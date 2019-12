CCXP (3)/MM!

Não, não é Marilyn Monroe. Meu post anterior foi reclamão, e talvez o velhinho esteja mesmo ficando ciclotímico. Cada dia de cada vez. Altos e baixos. Ontem, voltei à selva – o Palácio Tangará – para entrevistar Gal Gadot e Patty Jenkins, de Mulher Maravilha 1984, e disparei feito rojão para as nuvens. Foram maravilhosas. Gal, cujo nome em hebreu significa ‘onda’ (e Gadot é margem do rio), foi um doce e Patty, como me disse, é daquelas que foi criada pela mãe sem tititi. Igualdade entre homens e mulheres – resolvida, sem nenhuma necessidade de colocar o p… na mesa. Adorei as duas e já estou na maior torcida por MM 1984, que deve estrear somente em meados do ano que vem. Depois da coletiva, e entre uma individual e outra, corri a outro hotel – ainda bem que era o Four Seasons, pertinho – para entrevistar Kevin Feige, o senhor da galáxia Marvel, que veio mostrar cenas de The Eternals e Viúva Negra. Como não estive na São Paulo Expo, não havia visto nada desses filmes, e a Black Widow ainda conheço, já os Eternos, criados pelos Celestiais, são um pouco demais para mim. Mas, como o filme é com a Jolie Angelina, já gostei por antecipação. É uma questão de tempo, até ver. Só fiz o post para dizer que me reconciliei com a CCXP, depois das cansativas esperas em hotéis de luxo de São Paulo.