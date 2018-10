RIO – Só mais um post, antes de sair para a sucursal. Ontem, José Eduardo Belmonte me disse que vai haver mais uma temporada de Carcereiros, mas ele não vai fazer. Seu próximo projeto grande na Globo, para o ano que vem, será uma série sobre aquela explosão na base brasileira da Antártica, em 2012, lembram-se? Fiquei muito curioso de saber se Belmonte vai gravar in loco ou usar a neve artificial daquele filme com Selton Mello, Soundtrack. As duas coisas, provavelmente… Conversamos sobre atores e a expertise que Belmonte adquiriu ao dirigi-los. Cheguei ao hotel, li um pouco, liguei a TV e… Carcereiros! Assisti ao episódio. Há um levante no presídio, Rodrigo Lombardi tenta salvar Matheus Nachtergaele, jurado de morte por Chico Diaz. A fuga pelo esgoto. Ecos de O Terceiro Homem, de Carol Reed, sem a trilha com a cítara de Anton Karas. Como cinéfilo, nem é como jornalista de cinema, tenho muita informação acumulada. Vejo uma coisa e, como um computador, meu imaginário faz a seleção e… Match! O que aquilo me lembra. Será que as outras pessoas veem o audiovisual assim? Posso até estar comparando no inconsciente, mas o importante é que ainda me surpreendo. Os Invisíveis, Carcereiros. O dia em que não me surpreender mais será porque fiquei blasé. Nesse dia, espero que distante, terei de parar.