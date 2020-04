Cara Francesca

Minha série de clássicos tem rendido dividendos. Ontem, em conversa com meu amigo Zé Mário, de Trindade/Goiás – procurem os vídeos dele como Zé do Conto -, só por evocar filmes que estão no nosso imaginário, como O Incrível Exército de Brancaleone, de Mario Monicelli, e A Viagem do Capitão Tornado, de Ettore Scola, ele já deixou minha cabeça fervilhando. Hoje, Margarida Oliveira também me enviou em-mail, dizendo que ia rever O Boulevard do Crime e acrescentando sugestões – Soberba, Crepúsculo dos Deuses e Assim Caminha a Humanidade. Fiz hoje pela manhã o Verão Violento. Carlos Reichenbach amava Valerio Zurlini. Dizia que, por maiores que pudessem ser nossas divergências pessoais, estaríamos sempre unidos no culto a Zurlini e ao Brian De Palma de Scarface. Verão Violento passa-se no icônico ano de 1943, quando Benito Mussolini foi deposto pelo Grande Conselho do Fascismo e substituído pelo General Badoglio, que instalou um governo provisório e firmou o armistício com os aliados, que avançavam pelo país. O Duce ainda tentou manter um governo em áreas que não haviam sido invadidas, mas com a derrota definitiva, em 1945, tentou fugir e foi executado, sendo o corpo exposto à execração pública, em Milão, com a cabeça para baixo. Aprendi essa história italiana nos filmes de Roberto Rossellini, Florestano Vancini e Carlo Lizzani, entre outros. O texto sobre Verão Violento foi a madeleine para eu recuperar o tempo perdido. Nesse período de confinamento, vendo todo dia na TV as imagens da Itália golpeada pela Covid 19, penso sempre em Francesca della Monica, que muitas vezes preparou vocalmente os elencos das montagens de Gabriel Villela. Francesca, a quem visitei – visitamos, Dib Carneiro e eu – em Florença e na cidade próxima, onde residiam seus pais. Quando foi isso? Numa outra vida, parece. Hoje, não resisti, procurei o e-mail da Francesca e lhe enviei uma mensagem, que ela respondeu prontamente, e com o carinho que lhe é característico. Querida Francesca! A Itália, seu cinema que foi tão importante na minha formação. Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Dino Risi, Francesco Rosi e os outros. Lembrei-me de uma coisa. Em Roma, fomos, Dib e eu, à audiência pública do papa, que já era Francisco. Sob certos aspectos, foi um mico. Levantar às 5 da manhã, horas de espera sob o sol. Mas eu enfrentaria tudo outra vez, ainda mais agora que esse papa tem sido um farol na escuridão. Não me considero particularmente religioso, mas fui cristianizado e guardo um fascínio imenso pela cultura católica, as igrejas, a pompa e a circunstância. Não sei se alguma vez disse, nem ao Dib, mas quando estávamos naquela van, rumo ao Vaticano, o trânsito ficou lento. Paramos numa rua. Olhei a placa e era a Via Salaria. Olhei à direita e estávamos frente a um palazzo. Nunca tive certeza, mas já pensei nisso muitas vezes. De tanto ler sobre Luchino Visconti, encontrei sempre referências ao palácio romano da família Visconti, na Via Salaria. Existirá ainda o prédio, será aquele? Muito acaso, não? Embora não seja jansenista como Robert Bresson, ao escrever ontem sobre A Grande Testemunha/Au Hazard Balthazar, para a série dos clássicos, o filme celebra a importância do acaso e da predestinação na experiência humana. E se tiver sido? Por que não? Não muda nada, mas de alguma forma era… Um sinal? De definitivo, a troca de e-mails com Francesca me produziu uma alegria, uma felicidade imensurável. A necessidade do afeto.