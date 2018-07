Assisti ao jogo. Os números do futebol – a Inglaterra tinha 60% de posse de bola, 400 e tantos passes certos contra 200 da Bélgica, mas a seleção do meu quase xará, Mertens, estava ganhando de 1 a 0. O narrador da Globo dizia que o jogo estava todo nos pés da Inglaterra, a Bélgica, do nada, fez um contra-ataque, outro, e foi mais um gol. 2 a 0. A Bélgica ficou em terceiro. E as estatísticas foram para a cucuia. Os Dardennes devem estar comemorando.