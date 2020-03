Havia me programado para fazer uns quantos posts neste domingo, depois que terminasse o material do jornal, mas emendei uma comédia boba com Lindsay Lohan (Sorte no Amor), com um Almodóvar (A Lei do Desejo), depois outro (Má Educação) e estou esperando o terceiro (Dor e Glória). Sugiro que se juntem a mim, se já não estiverem ligados. O post pode esperar. Almodóvar, não.