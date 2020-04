Dóris, minha ex-mulher, mãe da Lúcia, permaneceu sempre minha grande amiga. Temos falado diariamente pelo telefone, trocando impressões sobre esse transe. Dóris me exortou a ver o canal Curta!, ou será o Arte? Disse que a toda hora passa um documentário sobre os irmãos Taviani, e ela achou os velhinhos encantadores. Tive o privilégio de entrevistar Paolo e Vittorio algumas vezes. Quando venceram o Urso de Ouro por Cesare Deve Morire, participamos, Orlando Margarido e eu, de uma mesa no Palast – o assessor era Richard Lormand, que, se existe um paraíso dos cinéfilos, deve estar nele. Tenho zapeado, sem êxito, atrás desse bendito documentário, mas ontem, no Curta!, terminei fazendo um duplo que amei. Já havia visto o documentário de Ana Riepere sobre Clementina de Jesus. Impossível esquecer. A juventude de Paulinho da Viola, a receita de feijoada de Clementina e Vera de Jesus no fogão, explicando como Dona Clementina – emocionante o tratamento respeitoso de Alcione – fazia o doce de abóbora. Tem de mexer com a colher de pau numa direção e, depois, em outra, até atingir o ponto. Na sequência, vi o capítulo de 101 Canções, a série de Nelson Motta que nem sabia que existia. Chico Buarque, Olhos nos Olhos. ‘Quando você me deixou, meu bem/me disse pra ser feliz, e passar bem’. E Cartola – ‘As rosas não falam/simplesmente as rosas exalam/o perfume que roubam de ti, ai’. E A Vida É Um Moinho:

Ainda é cedo, amor

Mal começaste a conhecer a vida

Já anuncias a hora de partida

Sem saber mesmo o rumo que irás tomar

Como disse o Nelson, não se trata das 101 melhores músicas, mas canções que fazem parte do dele, do meu, do nosso imaginário e ajudaram a esculpir a identidade musical brasileira. Minha série de clássicos no portal do Estado também não pretende mapear os melhorees filmes de todos os tempos, mas obras que me marcaram e sobre as quais estou tendo imenso prazer de escrever.