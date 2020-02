Adam Sandler, magnífico no thriller dos Safdie Brothers

Almocei ontem na Lúcia, ainda em meio à choradeira, lembrando a Angel que sempre queria se aconchegar quando a gente estava à mesa, ou sentado no sofá. Fui no sábado porque queria ver, na Netflix, o Uncut Gems, que a Netflix tem na sua grade, no Brasil, como Joias Brutas. O filme colocou Adam Sandler na lista de indicados para melhor ator do Critic’s Choice Award, que Joaquin Phonenix venceu, pelo Coringa, mas eu, pessoalmente, apoio muito esse reconhecimento para o Adam – o outro, Driver, nem se fala -, porque Sandler já deveria ter vencido anos atrás, em Cannes, por Embriagado de Amor, de Paul Thomas Anderson. Gostei muito do novo thriller criminal dos Safdie Brothers, Benny e Josh, que já haviam feito Good Time/Bom Comportamento, no Brasil, com Robert Pattinson. Martin Scorsese tem crédito de produção e o filme possui uma pegada a Os Bons Companheiros, numa Nova York frenética em que Sandler faz um negociante judeu de pedras preciosas, dividido entre a mulher e a amante, e enrolado com dívidas de jogo. Para saldar o que deve, e está sendo perseguido pelos capangas do próprio cunhado, ele aposta cada vez mais alto, numa espiral explosiva sem volta. Falei no Scorsese porque, dada a sua participação, parece bem óbvio, mas os Safdie também se alimentam muito de James Toback, Abel Ferrara e Brian De Palma – aliás, onde andará esse, de quem não vejo mais nada -, todos especialistas em expor essa Nova York sórdida, subterrânea, nada turística. Fiquei pensando – Sandler, conscientemente ou não, adotou uma referência e foi o Al Pacino, não propriamente o da trilogia do Chefão, mas os de Serpico e Um Dia de Cão, quando os personagens de Sidney Lumet começam a perder o pé da realidade. Já que falei em Pacino e Scorsese, isso me devolve a O Irlandês, com o qual implico tanto. É longo demais e até tem uma dimensão política interessante, ao abordar as conexões da Máfia na política dos EUA. Subentendido fica que, se a organização criminosa se envolveu no assassinato do presidente John Kennedy, matar o poderoso Jimmy Hoffa, do sindicato dos caminhoneiros, seria, ou foi, perfeitamente viável. Aceita a tese, e um tanto cansado dos múltiplos finais, o que me desagrada é que se trata de um filme de monstros. Scorsese nem tenta humanizar seus velhos gangstas, porque eles são desumanos, com seus laços de honra (ou interesses?) que substituem o afeto. Não consegui ter empatia pelos dramas daquela gente, e por isso a câmera que procura e chega ao velho De Niro, sozinho, abandonado, não me produziu uma fração da emoção que tenho com a imagem de Michael Corleone – também uma história de filha – no desfecho do Chefão 3. Netflix por Netflix, aou muito mais os Safdie.