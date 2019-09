Ad Astra e o caminho com volta

Meu post anterior havia sido há dois dias, pouco antes de sair de casa para a cabine de Ad Astra – Rumo às Estrelas. Não é segredo para nenhum leitor do blog que me encanta o cinema de James Gray. Em algumas ocasiões, entrevistas feitas em Cannes e Veneza, pude conversar com ele sobre uma paixão comum, Luchino Visconti – e Rocco e Seus Irmãos. Fui cheio de expectativa, mas não particularmente atraído pelo trailer, que não me pareceu vender muito bem o filme. Tanto que, ao assistir ao trailer do novo Exterminador do Futuro, com a volta de Sarah Connor, pensei comigo que substituiria de bom grado o Ad Astra pelo Terminator. Fiquei louco para ver, e continuo. Mas descolando o fdilme do trailer quero dizer que amei o Ad Astra, que me parece agora o melhor James Gray. Depois de A Cidade Perdida de Z, uma histyória de pai e filho na imensidão da selva, outra história de pai e filho, na imensidão do espaço. Brad Pitt, Tommy Lee Jones. O primeiro busca o segundo, que desapareceu numa missão quando ele era criança, foi dado como morto e agora o filho descobre que pode estar vivo, e por trás de descargas magnéticas que desestabilizam a Terra. Apocalypse Now. James Gray não apenas fez o seu Coppola – Tommy Lee Jones como o novo Kurtz, destruidor de mundos -, como assimilou a metafísica ‘kubrickiana’ de 2001, Uma Odisseia no Espaço. As leis de (Arthur C.) Clarke. O único caminho para desvendar os limites do possível é adentrando o impossível. E mais – qualquer tecnologia muito avançada é indistinguível da magia. Seguindo o pai em seu caminho sem volta – título de um dos primeiros filmes de ‘James’ -, o filho descobre sua salvação no afeto. Como não tinha lido nada sobre o filme, não sabia que era com Liv Tyler. Surtei. Essa mulher, a Lucy de Beleza Roubada, me evoca muito minha filha, que também é Lúcia, de luz. A volta para casa, a segunda chance, o amor. Ainda não sei se estou em choque ou em êxtase – as duas coisas -, mas Ad Astra me arrebatou. Com o Pedro Almodóvar – que ontem completou 70 anos -, estou falando de Dor e Glória, forma o meu díptico de melhores filmes estrangeiros do ano. Não sei se virão outros, mas, por enquanto, minha lista de melhores de 2019 é predominantemente formada por filmes brasileiros, e isso que ainda não estreou A Rosa Azul de Novalis, meu top de linha do ano. Brad Pitt! Em entrevista ao Estado, o produtor Rodrigo Teixeira disse que procurou James Gray para lhe propor um filme e ele fez a contraproposta, sugerindo que Rodrigo produzisse Ad Astra. É o primeiro filme da RT produzido dentro do sistema de Hollywood, e só se viabilizou quando ‘Brad’ vestiu a camiseta. E o Rodrigo diz algo em que acredito profundamente – está sendo um ano incrível para o ex de Angelina Jolie. Para o meu gosto pessoal, ele (e Margot Robbie) ofuscam Leonardo DiCaprio no Quentin Tarantino, Era Uma Vez… em Hollywood. Mesmo gostando muito do cara, confesso que a lágrima dele no final de Ad Astra é das coisas mais belas e emocionantes, não de sua vida, ou carreira, mas do cinema como um todo. Um cabra macho que exibe sua sensibilidade sem necessariamente se fragilizar, nem desmontar. A lágrima vem como um momento de afirmação, quando o personagem reencontra o caminho. Se falasse de novo com James Gray teria de lembrar… Rocco?