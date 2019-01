Acorda, vem olhar a lua que brilha na noite escura… O que seria de nós, de mim, sem o Galpão?

Estou no jornal, a postos para o SAG Award, que começa daqui a pouco. Almoçamos, minha colega Regina Cavalcanti e eu, com Luiz Sampaio e Maria Fernanda Rodrigues, mais o Francisquinho, filho deles, para comemorar o aniversário dela. Maria Fernanda entrou nos ‘enta’. 40 anos! Parabéns. E agora jantamos, Regina e eu, no Pizza Hut, aqui ao lado do Estadão. No intervalo entre as duas refeições, fui ao cinema e ao teatro. Wajib – Convite de Casamento, o belo filme da palestina Annemarie Jacir, e Outros, a segunda montagem do Grupo Galpão com o dramaturgo e diretor Márcio Abreu. Gosto muito do filme. Pai e filho respeitam a tradição e entregam pessoalmente os convites do casamento da filha e irmã. O filho veio da Itália, onde vive com a namorada, filha de um antigo dirigente da OLP. Entre pai e filho existem velhos ressentimentos. A mãe abandonou o marido, que criou os filhos sozinho. O filho rebelde radicalizou seu comportamento político e sempre reprovou o que lhe parecia a alienação do pai, que viveu a vida toda sob o jugo israelense. Há um momento maravilhoso quando pai e filho brigam, gritam e se dizem duras verdades. O filho acusa o pai, o velho retruca que é fácil viver o exílio distante, uma Palestina sonhada, enquanto a real é a do dia-a-dia, com todas as suas dificuldades. Puta filme bonito. Do cinema corri para o teatro, o Sesc Bom Retiro para conferir a primeira direção de Márcio Abreu. Teatro lúdico, performático – e experimental. Situações de opressão e convívio, questões atuais como gênero, violência, intolerância e convívio com a diferença. Quem mais, senão Teuda Bara, poderia questionar o tempo, a finitude? Essa mulher talvez não tenha feito tudo o quer quis, mas viveu sempre no limite, desafiando códigos e cânones. No final, o elenco reunido canta a Melodia Sentimental de Heitor Villa-Lobos.

Acorda, vem ver a lua

Que dorme na noite escura

Que surge tão bela e branca

Derramando doçura

Clara chama silente

Ardendo meu sonhar

Virei uma manteiga derretida. Chorei copiosamente assistindo a Outros.

As asas da noite que surgem

E correm o espaço profundo

Oh, doce amada, desperta

Vem dar teu calor ao luar

Viajei na mineiridade, que tanto me fascina, e não pude deixar de me projetar nessa nova tragédia que se abateu sobre as Gerais. Três anos depois do rompimento da represa em Mariana, que causou todo aquele dano ambiental, a repetição em Bromadinho cobrou um preço humano muito maior. Leio na capa do Estadão de amanhã – 305 desaparecidos e 58 mortos. No sábado, em Porto Alegre, o tema haviam sido os seis anos de outra tragédia, a da boate Kiss. Que País é esse? Abençoado por Deus? Onde, como? Todo esse descaso, esse desrespeito pela vida humana…

Quisera saber-te minha

Na hora serena e calma

A sombra confia ao vento

O limite da espera

Quando dentro da noite

Reclama o teu amor

Acorda, vem olhar a lua

Que brilha na noite escura

Querida, és linda e meiga

Sentir seu amor é sonhar

Obrigado, Galpão. Eduardo, Inês, Teuda, Fernanda, Júlio, Lydia, Paulo André, Simone, Antônio Edson, Beto. Ainda bem que existem vocês. Só a arte nos salva, nessa miséria toda que viraram o mundo (e o Brasil).