Acariciar o tempo, o amor aos 20 anos

Não, não é o filme em episódios, de 1962. O amor em cinco visões, cinco países, por cinco diretores. Os episódios mais conhecidos são os de Andrzej Wajda e François Truffaut, e o melhor é primeiro. Um dia ainda falo desse Wajda, uma joia com Zbigniew Cybulski, o chamado James Dean polonês, com quem Wajda fez sua obra-prima, Cinzas e Diamantes. O amor aos 20 anos, mas na canção de Charles Aznavour, Hier encore. Na versão em inglês com Herbert Kretzmer, Yesterday When I Was Young. Não resisto em transcrever a letra original. No YouTube dá para ouvir Aznavour cantando.

Hier encore, j’avais vingt ans, je caressais le temps

J’ai joué de la vie

Comme on joue de l’amour et je vivais la nuit

Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps

J’ai fait tant de projets qui sont restés en l’air

J’ai fondé tant d’espoirs qui se sont envolés

Que je reste perdu, ne sachant où aller

Les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre

Hier encore, j’avais vingt ans, je gaspillais le temps

En croyant l’arrêter

Et pour le retenir, même le devancer

Je n’ai fait que courir et me suis essoufflé

Ignorant le passé, conjuguant au futur

Je précédais de moi toute conversation

Et donnais mon avis que je voulais le bon

Pour critiquer le monde avec désinvolture

Hier encore, j’avais vingt ans mais j’ai perdu mon temps

À faire des folies

Qui me…