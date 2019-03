A voz e a vez das manas

Não tenho parado de pensar na entrevista de Nana Caymmi na concorrência. Naquela parte que ela diz que era boateira, que dançava que nem uma filha da puta e saía com as amigas para pegar homem. E pensei que Nana talvez seja uma Leila Diniz que conseguiu ficar velha – sem ofensa. Na contabilidade do repórter, foram 71 minutos de entrevista e 89 palavrões. Lembrei-me das entrevistas históricas do Pasquim. Leila e seus palavrões, Maria Bethânia contando como comer comida baiana a deixava tesuda. Não era só uma forma de resistência à ditadura militar – que o coiso quer que seja comemorada neste domingo, 31 -, mas era também uma afirmação feminina e feminista. Palavrão era coisa de homem, e aquelas mulheres falavam como homens, dando vazão a seus desejos e instintos. Vi ontem na Mostra Tiradentes em São Paulo Tremor Iê, de Elena Meirelles e Lívia de Paula, que tem um pouco disso. Mulheres na noite de Fortaleza, participando de ações guerreiras e tocando tambor na rua. A ação é contra o mausoléu do general Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente do regime militar. Onde está o corpo?, pergunta o policial. Curioso que tenha visto o filme justamente ontem. Tremor Iê tem algo do futuro distópico de Adirley Queirós. Não é bom, mas gostei de ter visto. Tem momentos fortes, falas fortes das ‘manas’. Não se trata de ‘dar’ voz às mulheres. Não é nenhuma outorga. Elas falam, abrem seu espaço. Lembrei-me de Baronesa, de Juliana Antunes, que ganhou a Aurora há dois anos. De volta a Nana, seu discurso mainstream, apesar do linguajar chulo – vejam o guru Olavo -, é antipetista. ‘A Bahia não tem mais nada, é PT.’ Chama o ex-marido – Gilberto Gil – de chupador de p… de Lula. Lembra com saudade o capo Antônio Carlos Magalhães, de quem toda a família era amiga. Deixa subentendido que aquele tempo, sim, era bom. Pra quem, cara-pálida? Certamente não para quem não contasse com as boas graças do poderoso chefão. Mas eu não pude deixar de pensar. ACM preparava terreno para que o filho, que hoje é nome de aeroporto em Salvador, fosse presidente do Brasil. Mas ele morreu precocemente, e eu me pergunto se o rumo da história (do Brasil) teria sido outro, se Luís Eduardo Magalhães tivesse chegado lá. Até nisso a história do País é feita de rupturas. A pergunta que não quer calar – ‘ele’ chega até o fim (do mandato)? E, se não chegar, o que nos reserva o futuro? Cá estamos, vivendo as consequências do verdadeiro salto no vazio que foi dado no ano passado.