A noiva estava de preto. De novo?

Está sendo um dia de emoções cinematográficas muito peculiares. Depois do Daniel Augusto e do Scott Speer, entremeados por jogos – houve, depois do post anterior, o quarto gol da seleção, no jogo Brasil e Argentina, o imperador (de novo) -, quando me dei conta estava começando a assistir Casamento Sangrento, no Telecine Premium. O filme é do ano passado e estreou nos cinemas brasileiros. Procurei as informações e encontrei críticas bem torpes. Samara Weaving, uma loirinha australiana como Margot Robbie (mas com menos carisma), é a protagonista. Casa-se com ricaço e, na noite de núpcias, descobre que tem de passar por um ritual na mansão do marido. A família toda reunida, ela é convidada para um jogo. Tira uma cara, esconde-esconde. Só que o jogo é mortal e a família (de satanistas) a caça, para matar. O marido… Olha o spoiler. Não fazia a menor ideia de quem eram/são os diretores Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin. Descobrti que são jovens, norte-americanos e vieram da música. Cada um tinha sua banda. Com certeza, viram François Truffaut, A Noiva Estava de Preto, e Quentin Tarantino, Kill Bill. Samara começa o filme de branco, termina de preto, suja, ensanguentada, rebentada, mas, durante o jogo, e para sobreviver, ela descobre uma força e uma astúcia que nem sabia possuir. Mais do que terror, o filme é uma comédia macabra, e o humor é o seu diferencial. Minha pesquisa mostrou que nenhum ‘crítico’ conseguiu ver o que, para mim, é óbvio. O filme tem tudo a ver com Corra!, de Jordan Peele. Não estou fazendo nenhuma comparação, se é melhor ou pior, isso fica por conta de vocês, mas me surpreendeu que ninguém tenha percebido. A dupla de diretores bebeu na fonte de Peele? Não existe a questão de raça que blindou Peele em Hollywood, com aval de Spike Lee (que ele produziu, Infiltrado na Klan). A dimensão é social, de classe. Alguém poderá dizer que o terror de Casamento Sangrento é de segunda mão, mas o de Peele, com todo respeito, também é, para quem quer que tenha visto o Bryan Forbes de The Stepford Wives/Esposas em Conflito, de 1975, que ele teve a inteligência de remodelar. Esse domingo, que ainda não terminou, está sendo de descobertas para mim.