A crise me atingiu!

Não, não é Covid. Bom, a tecnologia serve para isso. Me achei muito esperto, ontem, fazendo conferências pelo Zoom. Pois hoje, ainda há pouco, em outra conferência, fui comunicado de que estava sendo descontinuado do Estado. Uma questão salarial, pelo que me informaram. Demitido! Confesso que a ficha ainda não caiu. Terminada a conferência, dei uma zapeada e terminei vendo o Woody Allen, De Roma com Amor. Não me lembrava de que fosse um filme tão amargo sobre relações, traições, amores – ou terá sido meu olhar momentâneo? Ficou no ar uma promessa de seguir colaborando, mas o desligamento é imediato. Me deu dó porque havia acabado de falar, em Lisboa, com o Helvécio Marins Jr. diretor de Querência, uma das estreias desta quinta, 17. Ainda posso fazer a matéria no blog, embora não saiba como fica a situação. E confesso que agora, exatamente, não estou com cabeça. Foram mais de 31 anos contratado do Estadão, quase 20 de blog. Acabou. Nada é para sempre. Espero continuar com o blog, seja no Estado ou onde mais me acolherem. Aos 75 anos, uma nova fase está começando para mim. Espero vivê-la com a mesma paixão que sempre tive pelo que faço.