20 +, a lista provisória

Prometi publicar minha lista de melhores filmes brasileiros e estrangeiros. Primeiro, uma, depois, a outra. Na segunda, 31, encerrando o ano, da fusão das duas, sai minha lista de dez, ou de nove, como está na moda, agora, com o Oscar. Fui ver ontem A Pé Ele não Vai Longe e não me impressionei muito com o filme de Gus Van Sant, exceto pelo elenco, e por Jonah Hill mais do que por Joaquin Phoenix, o que me surpreendeu, porque era um ator pelo qual não tinha muita simpatia e, dessa vez, para além dos estereótipos cômicos, descobri que existe nele uma humanidade. Os filmes:

Estrangeiros

Em Chamas, de Lee Chang-dong

Roma, de Alfonso Cuarón

Asako I e II, de Ryusuke Hamaguchi

Desobediência, de Sebastián Lelio

Infiltrado na Klan, de Spike Lee

Amante por um Dia, de Philippe Garrel

Aquaman, de James Wan

Pantera Negra, de Ryan Cooglar

Maria Madalena, de Gareth Davis

O Ódio Que Você Semeia, de George Tillman Jr.

Brasileiros

Arábia, de Affonso Uchoa e João Dumans

Antes do Fim, de Cristiano Burlan

Paraíso Perdido, de Monique Gardenberg

Benzinho, de Gustavo Pizzi

Pela Janela, de Caroline Leone

O Processo, de Maria Augusta Ramos

Baronesa, de Juliana Antunes

Piripkura, de Mariana Oliva, Renata Terra e Bruno Jorge

As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra

Auto de Resistência, de Natasha Néri e Lula Carvalho

Os filmes não estão listados, necessariamente, por ordem de preferência. E também não fiz pesquisa. Fui me lembrando. Nada impede que, nos dez finais, surja algum outro de que tenha esquecido.