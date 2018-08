O velho Walsh, mitômano?

Não sei se os velhos mestres de Hollywood eram mitômanos, mas a cada entrevista de Raoul Walsh, de John Ford, de Howard Hawks que leio, há sempre um detalhe novo a acrescentar à personalidade, e à história, desses grandes diretores. Encontrei num monte de livros que preciso organizar na minha casa – sei que deve ter gente que não acredita -, um volume muito interessante. Film Crazy, Interviews with Hollywood Legends, de Patrick McGilligan. A entrevista que abre o livro é justamente com Walsh. Can you ride a horse? Foi assim que tudo começou. A nascente indústria do cinema necessitava de cavaleiros para seus filmes. Saber montar um cavalo, cavalgar, garantia emprego. US$ 5 por dia. E foi assim, como cavaleiro, que Walsh começou a trabalhar o mítico D. W. Griffith, que depois fez dele o assassino de Lincoln, John Wilkes Booth. Anos mais tarde, Walsh revela que quis repetir o papel na vida – quando esteve próximo,cara a cara, de Adolf Hitler. Nunca tinha ouvido falar desse encontro, terá ocorrido de verdade? Walsh repassa sua longa carreira com McGilligan. Seguem a ordem cronológica. Saltam de High Sierra/Seu Último Refúgio e Manpower/Aquela Mulher para Gentleman Jim/O Ídolo do Público. E O Intrépido General Custer? O filme só vem depois. Walsh conta como foi difícil convencer o estúdio, a Warner, a deixar que Errol Flynn fizesse o papel. Naquela época, astros como James Cagney e Humphrey Bogart, os bad guys, podiam morrer no fim da história, mas não os galãs. Gary Cooper, Errol Flynn… Walsh diz que Olivia de Havilland e Flynn formavam o casal mais bonito que ele filmou. Ela era uma beleza (beauty) e ele um handsome devil, um diabo bem apessoado e sedutor. A análise que Walsh faz do filme, sua defesa dos índios – em 1941! -, é muito consistente. Ele voltou a essa defesa em seu último filme, Um CLarim ao Longe, de 1964, e vocês sabem o qusanto esse western é importante para mim. Minha primeira crítica, ainda no mural da Faculdade de Arquitetura, em Porto Alegre. Ao contrário de mim, Walsh não gosta do filme. Foi a primeira vez que o vi falar mal de A Distant Trumpet. Ele se revela desapontado, disappointed. E acrescenta – ‘These people didn’t belong in it.’ Aqueles atores não se encaixavam. Talvez fossem modernos demais. Suzanne Pleshette e Troy Donahue recém haviam saído da lambreta de O Candelabro Italiano e ele, não sei se na realidade, mas na ficção, passava o rodo nas estrelinhas da Warner, nos melodramas de Delmer Daves. Eu amo Suzanne no filme – amava, porque nunca mais vi Um Clarim ao Longe. Tudo o que escrevo até hoje sobre Um Clarim ao Longe está consolidado no meu imaginário. Adorei a entrevista de Walsh. Esses caras que vieram do cinema mudo criaram uma linguagem, uma mitologia (e também uma ideologia). Film Crazy ainmda tem entrevistas com Clarence Brown, René Clair, George Stevens, Ida Lupino, Robert Stevenson, William Wellman, Alfred Hitchcock. Quem sabe não me reservarão novas surpresas, revelações?