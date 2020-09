Nine eleven, 11 de Setembro! Tento sempre me lembrar qual era o filme. Estava na redação dfo Estado – chegava cedo, iniciava meu material do dia e ia às cabines com o carro do jornal. Há 19 anos! Vi pela TV as imagens do ataque às Torres Gêmeas e fui para a cabine de imprensa sem saber direito o que havia visto. Tento me lembrar qual era o filme, mas a lembrança me falha. Viajando um pouco mais na lembrança chego a outro 11 de Setembro. Em 1973. Pouco tempo antes, em julho, ou agosto, Doris e eu havíamos ido ao Chile. A direita desestabilizava o governo da Unidade Popular, como faria com o governo de Dilma Roussef no Brasil. O bombardeio de La Moneda, a morte de Salvador Allende. O golpe que transformou o Chile em balão de ensaio das políticas econômicas da Escola de Chicago. Milton Friedman. Toda força ao mercado livre, mesmo que, no limite, o que ocorra seja a desigualdade social e fenômenos como o que está ocorrendo agora no Brasil – a alta do arroz, porque está sendo mais vantajoso para o agronegócio exportar, aproveitando o câmbio. O deus dólar! E ainda temos de ouvir qwue o agronegócio, tadinho, só está aproveitando para se recuperar dos últimos anos, que não foram bons para a cultura do arroz. No Chile, a par da repressão brutal, ficou provado que Augusto Pinochet, favorecido pela repressão e pela imprensa amordaçada, conseguiu desviar pelo menos US$ 17 milhões. Mercado! O 11 de Setembro é, para mim, um dia de reflexão. Amanhã, 12, é meu aniversário. Em 12 de setembro de 2010 – há dez anos – morreu Claude Chabrol. Podem me chamar de louco, mas creio, firmemente, que, no biênio 1969/70, Chabrol realizou três filmes – A Mulher Infiel, A Besta Deve Morrer e O Açougueiro – que estão entre os maiores do cinema. A Comédia Humana – cenas da vida burguesa, a monstruosidade da burguesia. Queria acrescentar logo esse post. E agora vamos logo ao trabalho, porque o dia promete ser longo.