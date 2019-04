Quem Faz

JULIO MARIA é crítico e repórter do jornal O Estado de S.Paulo. Autor das biografias 'Elis Regina - Nada Será Como Antes' (2015) e 'Santificado Est' e do livro 'Palavra Cruzada - O Jogo da Entrevista' (ambos de 2007), foi editor dos cadernos Variedades, do Jornal da Tarde, e Caderno 2 Mais Música, do Estadão. Apresenta a coluna Mais Música às segundas, quartas e sextas, às 21h15, na Rádio Estadão.