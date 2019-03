Alejandro Sanz lança música romântica com Camila Cabello

Parem as máquinas, já dizia o saudoso jornalista Roberto Avallone. Alejandro Sanz, o músico espanhol mais bem-sucedido da história da música pop do país, está de volta. #ElDisco, novo álbum de estúdio do cantor, chega às plataformas de streaming na próxima sexta-feira, 5, e, para aquecer os motores, Sanz divulgou hoje o clipe da música Mi Persona Favorita, parceria com a cubana Camila Cabello, ex-Fifth Harmony.

Em sua conta oficial no Instagram, Cabelo falou um pouco sobre o projeto. Segundo a artista, o convite partiu do próprio Sanz, de quem ela diz ser fã desde a adolescência. “No verão do ano passado, Sanz me ligou e perguntou se eu queria ir até Miami para gravarmos uma canção juntos. Não é segredo para ninguém o quanto sou fã de Alejandro. Querido, suas músicas foram trilha sonora da minha vida. Muito obrigado por pensar em mim e me convidar para trabalharmos juntos”, escreveu Cabello.

No clipe de Mi Persona Favorita, o duo esbanja romantismo. Antes de Mi Persona Favorita, Alejandro Sanz havia divulgado Back in the City, parceria com o cantor norte-americano Nicky Jam. Dançante, Back in the City tem influências do reggaeton, ritmo mais ouvido na Espanha nos últimos anos.

Alejandro Sanz inicia a turnê de #ElDisco em julho. O espanhol já confirmou apresentações em Sevilla, Barcelona, Madrid, Elche e Santiago de Compostela. Todos os shows estão com ingressos esgotados.