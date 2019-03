Teatro São Pedro terá ópera de Mozart em abril

A primeira ópera da temporada do Teatro São Pedro será La Clemenza di Tito, de Mozart. As apresentações acontecem nos dias 26 e 28 de abril e 1º, 3 e 5 de maio. Segundo o teatro, os ingressos começarão a ser vendidos ainda hoje.

O elenco é formado pelo tenor Caio Duran (Tito), as sopranos Gabriella Pace (Vitellia) e Marly Montoni (Servilia), as mezzo sopranos Luisa Francesconi (Sesto) e Luciana Bueno (Annio) e o baixo-barítono Saulo Javan (Publio).

A direção cênica será de Caetano Vilela e a direção musical, do alemão Felix Krieger, que já esteve no Brasil em anos passados colaborando com grupos como a Camerata Aberta e participando do Festival Música Nova. Ele é o criador do grupo Berliner Operngruppe e já se apresentou em casas importantes, como a Staatsoper e a Deutsche Oper, de Berlim e a Ópera Nacional de Paris, e a Semperoper de Dresden.

Ainda não há previsão para o anúncio dos demais títulos da temporada.