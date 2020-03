Teatro Municipal do Rio de Janeiro cancela abertura da temporada

O concerto da soprano Sondra Radvanovsky, que abriria a temporada do Teatro Municipal do Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira, 13, foi cancelado.

A decisão foi motivada pelo decreto do governador Wilson Witzel publicado hoje com medidas relacionadas à contenção do coronavírus Covid 19.

O Municipal deverá ficar fechado, a princípio, por um período de 15 dias, assim como a Sala Cecília Meireles, outro principal palco da música clássica da cidade.

A abertura da programação da Orquestra Petrobras Sinfônica, marcada para amanhã no Municipal, será adiada.

Na Bahia, o Neojiba resolveu limitar a cem pessoas o público dos concertos do fim de semana no Parque do Queimado, como o recital do pianista Ricardo Castro e do violoncelista Matias Oliveira Pinto.

No Rio Grande do Sul, foi suspenso o concerto da Sinfônica de Porto Alegre, que seria realizado amanhã na Casa da Música da Ospa.

Em São Paulo, o Teatro Municipal e a Sala São Paulo ainda não se posicionaram sobre a determinação da prefeitura de cidade de suspender todos os eventos públicos culturais, artísticos e políticos.

Mais informações em breve.