Orquestras cancelam concertos devido ao retorno à Fase Vermelha

Com o estado de São Paulo de volta à Fase Vermelha, uma série de apresentações previstas para esta semana foram canceladas ou adiadas – em alguns casos, serão realizadas gravações antes de sábado, para exibição pela internet nas próximas semanas.

Teatro São Pedro

O teatro abriria sua temporada no sábado e no domingo, com dois concertos regidos pela maestrina Lígia Amadio, diretora da Filarmônica de Montevidéu. As apresentações foram canceladas. Mas, na sexta, o programa que seria interpretado será gravado, sem público. A transmissão na internet acontece nos dias 12 e 13 de março.

Teatro Municipal de São Paulo

Com o maestro Roberto Minczuk, a Orquestra Sinfônica Municipal faria apresentações na sexta e no sábado, mas ambas foram canceladas. Na sexta, porém, o grupo vai gravar os dois programas previstos, que serão exibidos na internet nos dias 11, 13, 18 e 20.

Orquestra Jovem do Estado

A abertura da temporada da orquestra seria no domingo, na Sala São Paulo, com um programa em homenagem aos Dia das Mulheres, com obras de Joan Tower e Valéria Bonafé. O grupo também resolveu gravar, na sexta-feira, sem público, no Teatro São Pedro, a apresentação, que vai ao ar na internet no dia 8 de março.

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

A Osesp manteve os concertos previstos para quinta (com transmissão ao vivo) e sexta, mas cancelou a apresentação de sábado. Os concertos das próximas semanas foram suspensos, enquanto a cidade permanecer na Fase Vermelha.