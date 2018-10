Mozarteum trará ao Brasil em 2019 a mezzo Elina Garanca

Depois de trazer ao brasil o tenor Jonas Kaufmann e as sopranos Anna Netrebko e Diana Damrau, o Mozarteum Brasileiro volta a promover, em 2019, a estreia brasileira de um grande nome do canto lírico internacional: a mezzo-soprano letã Elina Garanca.

Ela fará concertos com a Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro nos dias 22 e 24 de junho, regida por Constantine Orbelian. O programa ainda não foi anunciado.

A temporada na Sala São Paulo tem outras estrelas. Nos dias 20 e 21 de setembro, a violinista Janine Jansen será a solista em concertos da Filarmônica de Luxemburgo, que vem ao Brasil sob regência de Gustavo Gimeno. E, em novembro, nos dias 12 e 13, o violoncelista Mischa Maisky toca com a Orquestra Filarmônica Eslovaca, sob regência de Raoul Grüneis.

A temporada paulista do Mozarteum terá também um espetáculo de dança, com a vinda ao Brasil do Dance Theatre of Harlem, que se apresenta tanto em São Paulo, no Teatro Alfa, como em Trancoso, entre os dias 6 e 19 de outubro.

Na Bahia, o 8º Música em Trancoso acontece entre os dias 23 e 30 de março, com músicos como o maestro e violoncelista Leonard Elschenbroich, que rege a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, o violinista Lorenz Nasturica, a cantora Elba Ramalho, Paula e Jacques Morelenbaum e o Edmar Casteñeda Trio. O Canto em Trancoso acontece entre os dias 6 e 13 de julho.