O autor e ator Hugo Possolo é o novo diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo. Sua nomeação foi anunciada no final da manhã de hoje pela Secretaria Municipal de Cultura em suas redes sociais.

Segundo a secretaria, a escolha “reflete um esforço de reconexão com a característica multicultural e popular do Theatro, representada pela Semana de Arte Moderna de 1922″. “A primeira ação do novo diretor será ocupar os dias e espaços vagos do Theatro Municipal, sem prejuízo da programação estabelecida dos corpos artísticos, para o desenvolvimento do projeto Novos Modernistas. Hugo vai dirigir também a ocupação artística da Praça das Artes, que será inaugurada no dia 23 de março”, diz o texto.

Em sua página no Facebook, Possolo, um dos fundadores do Grupo Parlapatões, escreveu estar “ciente do enorme valor simbólico desse espaço cultural e da imensa responsabilidade que significa”. “Além de um dos mais importantes do país, o Municipal abriga corpos estáveis que primam pela excelência artística, que orgulham os paulistanos. Somada à Praça das Artes, que terá uma nova programação para ampliar sua vocação de diálogo com o centro, tenho a tarefa de estimular e difundir as mais variadas formas de expressão artística que representam o multiculturalismo que faz a cara de São Paulo. Valorizar o que já temos e abrir espaços para a diversidade cultural da cidade será o meu desafio. Quero me dedicar ao máximo para estar à altura de tudo de melhor que a arte pode expressar e que a população paulistana tanto merece ter acesso.”