Festival de Campos do Jordão será realizado em janeiro de 2021

O Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, previsto originalmente para acontecer em julho de 2020, será realizado entre os dias 2 e 31 de janeiro de 2021. O nome será mantido, apesar da realização no verão, e seguirá as linhas de programação do ano passado, com um eixo clássico e outro popular-sinfônico. O orçamento é de R$ 5,6 milhões.

A partir de janeiro, a parte pedagógica voltará a acontecer em Campos do Jordão – nas últimas edições, ela havia sido transferida para São Paulo. O festival em janeiro não anula a realização do evento também em julho de 2021.

“Todos os grandes eventos da secretaria deste ano, como a São Paulo Gastronomia, a Festa do Imigrante, e as viradas culturais estaduais, vão acontecer de forma on-line, por meio da plataforma Cultura em Casa. Assim, o Festival de Inverno de Campos do Jordão será o primeiro grande evento realizado presencialmente”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa Sérgio Sá Leitão.

Estão previstos para janeiro 110 concertos em sete palcos – incluindo um novo auditório do Parque Capivari; 80% deles serão gratuitos, segundo a secretaria. Todos os concertos serão apresentados pela TV Cultura ou pela plataforma Cultura em Casa.

Para 2020, foi criada uma programação batizada de Festival de Campos do Jordão em Casa: entre os dias 17 e 31 de julho, com a apresentação de dez concertos gravados em anos anteriores pela TV Cultura e dezessete gravações pela Rádio Cultura.

Além da realização de concertos, o festival tem como foco principal a atividade pedagógica. Não está prevista nenhuma ação nesse sentido, mesmo que de forma remota, para 2020. Segundo Fabio Zanon, coordenador artístico-pedagógico, foi esboçada uma edição virtual. “Mas precisamos levar em conta que Campos é um festival de excelência. Isso passa pela seleção de alunos e também pela escolha de grandes professores, que precisam ser pagos de acordo. Além disso, o festival é uma academia orquestral e levamos também em consideração que muitos dos nossos bolsistas têm problemas de conexão com a internet. Além disso, achamos que estaríamos usando a marca do festival, ligada à cidade de Campos do Jordão, para algo que teria pouco impacto dentro da economia da cidade.”

Ainda segundo Zanon, experiências como a realização do Festival Música em Casa, que reuniu milhares de alunos de forma on-line, “mostram que há espaço para projetos de maior alcance, democratizando o ensino”. “Pretendemos criar condições tecnológicas para realizar webinários e classes públicas pela internet, estamos discutindo isso e pretendemos já ter isso em janeiro de 2021.”

Para 2021, a previsão é contar com a presença de 230 bolsistas e 70 professores em 1.600 horas de aulas; o núcleo de composição deve ser retomado. A Orquestra do Festival será regida pelos maestros Alexander Shelley e Neil Thomson; a Camerata do Festival vai trabalhar com Emmanuele Baldini, Claudio Cruz e Luis Otávio Santos; a Osesp será regida em três concertos por Thierry Fischer, com sinfonias de Beethoven e obras de compositores brasileiros. Está sendo planejado um festival de piano, com nomes da nova geração que, segundo o diretor artístico Arthur Nestrovski, nunca estiveram no Brasil. “É um momento ingrato de agendas e está demorando mais do que gostaríamos para ter algumas confirmações que gostaríamos”, diz ele.