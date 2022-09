Coletivo Ubuntu Brasileiro encena ópera de Puccini apenas com cantores negros

A pandemia teve um efeito particular no cenário da música clássica e da ópera no Brasil. Não apenas porque forçou as instituições a pensarem em alternativas na divulgação daquilo que fazem. Mas também, e talvez principalmente, por ter levado a uma articulação inédita do setor. Na hora da necessidade, as pessoas conversaram. E desses diálogos surgiram discussões extremamente importantes.

Uma delas foi levada adiante pelo coletivo Ubuntu, idealizado por Michel de Souza, Edna D’Oliveira, Iberê Carvalho e Mere Oliveira. Ele nasceu como grupo de discussão no Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música Clássica. E com uma proposta clara: refletir sobre o espaço do artista negro nos teatros de ópera e salas de concerto do país. É um debate fundamental. Na falta de números, restam os anos de observação de qualquer pessoa que acompanhe concertos e óperas: quantos artistas negros há nos palcos de ópera e nas orquestras que estamos acostumados a assistir?

Em 2020, ano I da pandemia, o Palácio das Artes de Belo Horizonte propôs uma série de debates sobre o meio musical. Os depoimentos mais contundentes vieram de artistas negros, que falaram não apenas sobre suas experiências pessoais, mas também como a falta de representatividade, decorrente de um racismo estrutural e institucional, coloca de cara desafios para as novas gerações de artistas buscando seu lugar no cenário.

Tocar nesse ponto, confrontando a ilusão de democracia racial perpetuada por algumas das nossas principais instituições musicais e culturais, é uma contribuição marcante do Ubuntu. O problema existe, é sério. E quem nada quiser fazer a respeito tem que ser cobrado. Não há mais justificativa para a inação.

Pois o Ubuntu, depois de criar um festival, agora dá um outro passo. E de hoje a domingo, vai realizar em Taubaté, no interior de São Paulo, uma nova produção de Gianni Schicchi, comédia de Puccini apenas com cantores negros. A direção cênica é de Felipe Venâncio e a direção musical, do Maestro Cesar Pimenta, regente da Orquestra Juvenil de Taubaté.

O elenco é formado por Isaque de Oliveira (Gianni Schicchi), Marcus Ouros (Betto di Signa), Weverton Silva (Marco), Tulio Lopes (Tabelião), Miler Ezequiel (Mestre Spinelloccio e Guccio), Tatiane Reis (Lauretta), Edna D’Oliveira (Nella), Irma Ferreira (La Ciesca), Edineia de Oliveira (Zita), Carlos Eduardo dos Santos (Rinuccio), Clóvis Português (Gherardo), Andrey Mira (Simone), Júlio Cesar Lopes (Pinellino), Paloma Goldstein (Gherardino) e Lucas Auoran (Buoso Donati).

Segundo declaração do Ubuntu, “a proposta é mostrar que o artista lírico negro brasileiro é também detentor de alta qualidade na performance, neste caso, da ópera italiana de repertório”.

“Trazer uma nova concepção à ultrapassada convenção sobre características físicas, que ao invés de ser uma ferramenta, para melhor desempenho em qualquer que seja o trabalho, tornou-se de exclusão, dado o fato de que a maior parte da produção operística é europeia, mas a criatividade e a arte são universais. O Ubuntu Brasileiro identificou a necessidade de um projeto com elenco totalmente negro para promover a equidade na música de concerto e na ópera, e fazê-lo no estado de São Paulo é ainda mais forte, tendo em vista que o estado é uma referência nas questões de movimentos sociais e produção artística nacional.”

As apresentações, gratuitas, acontecem no Teatro Metrópoles.