Travis Scott, YG, Mac Miller, Iggy Azalea: um dia bom para o fã de rap

Travis Scott

Scott tem só 26 anos, mas o rapper de Houston parece não ter limites: uma semana depois de uma capa incrível da GQ americana com a esposa Kylie Jenner, nesta sexta-feira, 3, seu novo álbum Astroworld, chegou às plataformas digitais. Pela lista de participações é possível ter uma ideia da bomba que ele lançou. Frank Ocean, Drake, Stevie Wonder, James Blake, Quavo, Takeoff, Kid Cudi, 21 Savage, Swae Lee e The Weeknd, além da produção do brilhante Mike Dean. Ufa.

Ouça aqui no Spotify.

Ouça aqui no Deezer.

YG

YG também lançou um disco hoje, seu terceiro, Stay Dangerous. De Compton (terra do N.W.A. e de Kendrick Lamar), YG se filia à tradição da Costa Oeste e mira polir a agressividade dos seus mestres com o recado claro do título do álbum.

Ouça aqui no Spotify (ainda indisponível no BR, por algum motivo).

Ouça aqui no Deezer.

Mac Miller

Perder Ariana Grande já deve ser ruim o suficiente, mas um par de semanas depois vê-la ficando noiva de outra pessoa… Mac Miller passou por isso nos últimos meses, e nesta sexta-feira, 3, chegou seu quinto disco de estúdio: Swimming. Com participações de Snoop Dog e Thundercat, o álbum “captura sua resignação sem transformar a tristeza num espetáculo performático”, segundo a Pitchfork.

Ouça aqui no Spotify.

Ouça aqui no Deezer.

Iggy Azalea

Muita gente torce o nariz para o hip-hop carregado de pop da australiana Iggy Azalea, mas depois de uma coleção de #1 na Billboard e turnês com Beyoncé e Nas, é difícil dizer que ela não sabe o que está fazendo. Hoje, ela lançou um EP, Survive The Summer, com participações de Quavo e Tyga.

Ouça aqui no Spotify.

Ouça aqui no Deezer.

Para quem quer fugir um pouco do mainstream, outros artistas do hip hop lançando músicas novas neste 3 de agosto: Jhene Aiko, Ella Mai, H.E.R, Moneybag Yo.