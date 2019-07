Seinfeld30: 5 cenas inesquecíveis de ‘Seinfeld’

Seinfeld completa 30 anos da exibição do seu piloto na TV americana, e é justo dizer que o seriado mudou a forma de fazer comédia na televisão. Seu impacto pode ser medido pela quantidade de shows surgidos na sua esteira e no sucesso que algumas de suas estrelas obtiveram nos anos seguintes, mas o fator que mantém a série relevante até os dias de hoje é que ela envelheceu muito bem.

Ao não tratar de “temas” específicos — o famoso “show about nothing” — a série não datou e é difícil pensar em outro programa de comédia (ao menos no formato clássico do sitcom, com três câmeras) em que essas questões não coloquem sobre si uma camada muito grossa de poeira (Friends, por exemplo, em muitos momentos parece uma série escrita pelo seu tio do churrasco que votou em candidatos duvidosos na última eleição).

Na verdade, sejamos justos, o próprio Jerry Seinfeld parece hoje em dia um tiozão do churrasco, com seu programa de entrevistas na Netflix (Comedians in Cars Getting Coffee) utilizado mais para mostrar sua coleção e seu apreço por carros luxuosos do que para fazer piadas. Mas tudo bem, também. Aliás, a 11.ª temporada do programa estreia no dia 19 de julho, com Eddie Murphy, Seth Rogen, Ricky Gervais e outros.

Sem mais delongas.

Cinco cenas inesquecíveis de Seinfeld

Jerry e George discutem a criação de um programa de TV sobre nada (Temporada 4, episódio 3):

Kramer está fora do “concurso” (Temporada 4, episódio 11)

George Costanza salva a baleia (Temporada 4, episódio 14):

Elaine explica seu date fracassado (“he took it out”) (Temporada 5, episódio 16):

Kramer e o casamento (Temporada 7, Episódio 1)

E aqui, como um bônus, a primeira cena exibida de Seinfeld, no dia 5 de julho de 1989, há 30 anos: