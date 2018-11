Rimas & Melodias e homenagem a ‘Krishnanda’ completam festival da Red Bull

O Red Bull Music Festival São Paulo anunciou os artistas que faltavam para completar a escalação da segunda edição do evento, que ocorre de 23 de novembro a 2 de dezembro na capital paulista. O coletivo Rimas e Melodias participa ao lado de Rosa Luz, Jessica Caetano e Yzalú da festa Escutaê, na noite de abertura do festival, dia 23/11, 19h, de graça, na Praça do Patriarca.

Krishnanda: 50 anos será um show especial em homenagem ao disco do percussionista Pedro Santos, lançado em 1968, com músicos como Lúcio Maia (do Nação Zumbi), Maurício Fleury, Rodrigo Brandão e BNegão (na sexta-feira, 29/11, às 21h, na Fabriketa).

Os coletivos Batekoo e Selvagem completam o line-up.

Em setembro, já haviam sido anunciados Elza Soares, Avalon Emerson, Dubversão e outros 17 artistas (veja a programação completa abaixo).

Os ingressos estão à venda no site redbullmusic.com/rbmsp. As vendas físicas ocorrem no Red Bull Station a partir de quarta-feira, 7, das 12h às 18h, até o dia 1º de dezembro.

Confira a programação completa do Red Bull Music Festival São Paulo (cedida pelo evento):

>>> Sexta-feira, dia 23 de novembro

ESCUTAÊ

Revelação do ano passado, o grupo Rimas & Melodias compõe o line-up juntamente com a jovem Rosa Luz, promissora rapper trans que canta contra o preconceito, Yzalú, cantora e musicista pioneira em incorporar o violão em faixas de rap, e Jessica Caitano, artista pernambucana multifacetada inspirada por estilos como o hip-hop e coco.

Data: Sexta-feira, 23 de novembro, a partir das 19h.

Local: Praça do Patriarca, s/n, Sé.

Ingressos: Gratuitos.

>>> Sábado, dia 24 de novembro

CONCRETO SOM SISTEMA

Em um encontro que reúne seletores, músicos e artistas influenciados por sonoridades jamaicanas, do dub ao reggae e dancehall, nomes como Lei di Dai e Dubversão Sistema de Som amplificam ideias e conceitos que têm o sound system como elemento de uma cena local. Juntam-se a ele o produtor Buguinha Dub, que tem mais de três décadas de carreira, já trabalhou com bandas como Racionais MC’s e Nação Zumbi e é um exímio pesquisador do dub nacional, convidando o artista Neguedmundo –cantor, compositor e MC que mistura reggae e rap com ritmos brasileiros. Por fim, a dupla Sound Sisters, o primeiro sistema de som comandado somente por mulheres do país, completa o line-up da noite.

Data: Sábado, 24 de novembro, a partir das 21h.

Local: Fabriketa* – Rua do Bucolismo, 81, Brás.

Ingressos: R$ 20 a R$ 40, disponíveis pelo site redbullmusic.com/rbmsp.

*Houve mudança no local desde o primeiro anúncio

>>> Segunda-feira, 26 de novembro

UMA CONVERSA COM ELZA SOARES

Em um bate-papo mediado por Zeca Camargo, Elza relembra fatos marcantes de mais de seis décadas de carreira. Após a conversa, o jornalista fará o lançamento do livro Elza, esperada biografia sobre a cantora, seguido de sessão de autógrafos com a artista.

Data: Segunda-feira, dia 26 de novembro, a partir das 20h.

Local: Red Bull Station (Praça da Bandeira, 137, centro, São Paulo).

Ingressos: Gratuitos, estarão disponíveis pelo site redbullmusic.com/rbmsp.

>>> Terça-feira, 27 de novembro

INSPIRE THE NIGHT: BATEKOO

Criada em 2014 em Salvador, a festa tornou-se um manifesto do movimento negro e LGBTQIA, e lança no festival um novo episódio da série documental Inspire the Night, produzida pela Red Bull TV.

Data: Terça-feira, dia 27 de novembro, a partir das 19h.

Local: Local a ser anunciado em breve.

Ingressos: Gratuitos.

>>> Quarta-feira, 28 de novembro

ELZA SOARES – “DEUS É MULHER”

No Red Bull Music Festival São Paulo, Elza Soares mostrará um formato ainda não visto de seu show “Deus é Mulher”, com o repertório do disco homônimo recém-lançado pela cantora em 2018, acompanhada do grupo Ilú Obá de Min.

Data: Quarta-feira, dia 28 de novembro, a partir das 21h.

Local: Casa Natura Musical (R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo).

Ingressos: R$ 30 a R$ 60, disponíveis pelo site redbullmusic.com/rbmsp.

>>> Quinta-feira, 29 de novembro

12H DE SELVAGEM

A Selvagem comemora sete anos de vida destilando grooves dançantes em uma transmissão de 12 horas exibida ao vivo pela Red Bull Radio.

Data: Quinta-feira, dia 29 de novembro, a partir das 12h.

Transmissão pelo site: redbullradio.com

>>> Sexta-feira, 29 de novembro

KRISHNANDA – 50 ANOS

Em 2018, o disco Krishnanda comemora 50 anos no mesmo ano em que a morte de seu autor, o músico e percussionista Pedro Sorongo, completa 25 anos. Este show, recriado por músicos como Lúcio Maia (Nação Zumbi), Mauricio Fleury e BNegão, resgata essa história, mostrando o álbum faixa a faixa e revelando o talento de um dos maiores mestres de percussão do Brasil, que desenvolveu um estilo de música próprio.

Data: Sexta-feira, dia 29 de novembro, a partir das 21h.

Local: Fabriketa – Rua do Bucolismo, 81, Brás.

Ingressos: R$ 10 a R$ 20, disponíveis pelo site redbullmusic.com/rbmsp.

>>> Sábado, 1o de dezembro

ZONAS LIMIARES

Com a intenção de reunir diferentes vertentes e direções da cena eletrônica mundial, desde o som das pistas até as linhas mais experimentais, esta festa de 12 horas conta com DJs e produtores em destaque nacional e internacionalmente. Estão no line-up nomes quentes do techno e do house contemporâneo, como a norte-americana Avalon Emerson, a irlandesa Or:la, bem como o músico e o produtor italiano Lorenzo Senni, que revive o trance dos anos 1990 com nova roupagem. Entre os brasileiros, apresentam-se a banda Teto Preto, a produtora BADSISTA, o paulistano de 18 anos Benjamim Sallum e outros nomes que movimentam o cenário local.

Data: Sábado, 1o de dezembro, a partir das 20h.

Local: Fabriketa* – Rua do Bucolismo, 81, Brás.

Ingressos: R$ 25 a R$ 50, disponíveis pelo site redbullmusic.com/rbmsp.

*Houve mudança no local desde o primeiro anúncio