Ícone do shoegaze, banda Ride vem pela primeira vez ao Brasil no Balaclava Fest

Demorou um pouco — quatro anos se você contar a fase atual, 31 da fundação da banda — mas finalmente teremos Ride no Brasil: o Balaclava Fest chega à nona edição anunciando o grupo britânico, e também a presença de Vagabon (artista de Camarões que produz em Nova York). O festival mais simpático do cenário indie paulistano ocorre no dia 27 de abril, na Audio.

Os ingressos, já à venda, custam R$ 120 no primeiro lote.

A banda paulistana Terno Rei completa a escalação por enquanto (novas atrações ainda serão anunciadas).

O Ride foi formado em Oxford, na Inglaterra em 1988, e logo se tornou um dos estandartes da louca Creation Records. Foram 4 discos até Tarantula, de 1996, e entre idas e vindas o hiato durou até 2015, quando eles voltaram a tocar juntos (primeiro no Coachella, depois nos festivais da Europa; peguei uma dessas datas numa viagem e para ser bem sincero com o leitor tenho lembranças esparsas do show). O disco mais recente é Weather Diaries, de 2017.

Vagabon (o nome artístico da camaronense Laetitia Tamko) se insere na cena indie americana com naturalidade ao compartilhar tons de voz e timbres com gente como Soccer Mommy, Frankie Cosmos, Julien Baker. Infinite Words, seu álbum de estreia em 2017, recebeu um luxuoso 8.5 da Pitchfork. A torcida é para que ela venha com sua banda (ela às vezes se apresenta numa versão semi acústica, da qual falta sua guitarra encorpada).

Warpaint, Mac DeMarco, Slowdive, Deerhunter e Future Islands foram alguns dos nomes que passaram pelas edições do Balaclava Fest desde 2015.

Balaclava Fest com Ride, Vagabon, Terno Rei e mais

27 de abril – sábado

R$ 120 – primeiro lote

Abertura da casa: 16h00

Audio – Av. Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda – São Paulo – SP

Pontos de venda Balaclava Fest | Sem taxa de conveniência:

Audio

Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca, São Paulo

Próximo ao Metrô Palmeiras – Barra Funda

Horários: Segunda a sábado das 13h às 20h.

Kraut Bar (Venda somente em dinheiro)

Rua Barão de Tatuí, 405 – Santa Cecília

Horários: Terça a sexta, das 12h as 15h / das 18h as 00h.

Sábado do meio dia à 1h da manhã.

Domingo do meio dia às 17h.