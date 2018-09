Grammy 2018: Previsões dos vencedores

Vamos aos chutes para o Grammy 2018, que ocorre no próximo domingo, 28.

Gravação do Ano

Despacito, de Luis Fonsi e Justin Bieber

Redbone, de Childish Gambino

The Story of O.J., de Jay-Z

HUMBLE., de Kendrick Lamar

24K Magic, de Bruno Mars

Torcida: Qualquer uma menos Despacito

Quem vai ganhar: Despacito

*

Álbum do Ano

“Awaken, My Love!”, de Childish Gambino

4:44, de Jay-Z

DAMN., de Kendrick Lamar

Melodrama, de Lorde

24K Magic, de Bruno Mars

Torcida: 4:44 — Jay-Z (é raro ver um rapper mais velho fazer um álbum tão bom depois de alguns “tropeços” na carreira; leia-se o péssimo Revival, de Eminem)

Quem vai ganhar: Melodrama — Lorde (um álbum comum de uma grande e super talentosa estrela pop)

*

Música do Ano

Despacito, de Luis Fonsi e Justin Bieber

4:44, de Jay-Z

Issues, de Julia Michaels

1-800-273-8255, de Logic com Alessia Cara e Khalid

That’s What I Like, de Bruno Mars

Torcida: 4:44 — Jay-Z

Quem vai ganhar: realmente não faço a menor ideia

*

Artista Revelação

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Torcida: SZA

Quem vai levar: Alessia Cara

*

Melhor Performance Solo Pop

Love So Soft, de Kelly Clarkson

Praying, de Kesha

Million Reasons, de Lady Gaga

What About Us, de P!nk

Shape Of You, de Ed Sheeran

Torcida: Million Reasons

Quem vai ganhar: a insossa Shape of You — Ed Sheeran

*

Melhor Performance em Duo ou Grupo de Pop

Something Just Like This, de The Chainsmokers & Coldplay

Despacito, de Luis Fonsi & Daddy Yankee com Justin Bieber

Thunder, de Imagine Dragons

Feel It Still, de Portugal. The Man

Stay, de Zedd & Alessia Cara

Torcida: Feel it Still — Portugal O Cara

Quem vai ganhar: Despacito

*

Melhor Álbum Pop Vocal

Kaleidoscope EP, de Coldplay

Lust For Life, de Lana Del Rey

Evolve, de Imagine Dragons

Rainbow, de Kesha

Joanne, de Lady Gaga

÷ (Divide), de Ed Sheeran

Torcida: Rainbow — Kesha (provavelmente o melhor álbum pop de 2017 segundo a minha opinião)

Quem vai ganhar: Divide — Ed Sheeran

*

Melhor Performance de Rock

You Want It Darker, de Leonard Cohen

The Promise, de Chris Cornell

Run, de Foo Fighters

No Good, de Kaleo

Go To War, de Nothing More

Torcida: You Want It Darker — Leonard Cohen

Quem vai ganhar: se não for o Cohen, será a maior injustiça da história da música popular

*

Melhor Música de Rock

Atlas, Rise!, de Metallica

Blood In The Cut, de K.Flay

Go To War, de Nothing More

Run, de Foo Fighters

The Stage, de Avenged Sevenfold

Torcida: ninguém

Quem vai ganhar: Metallica

*

Melhor Álbum de Rock

Emperor Of Sand, de Mastodon

Hardwired…To Self-Destruct, de Metallica

The Stories We Tell Ourselves, de Nothing More

Villains, de Queens Of The Stone Age

A Deeper Understanding, de The War on Drugs

Torcida: A Deeper Understanding — The War on Drugs

Quem vai ganhar: qualquer outro menos o A Deeper Understanding

*

Melhor Álbum de Música Alternativa

Everything Now, de Arcade Fire

Humanz, de Gorillaz

American Dream, de LCD Soundsystem

Pure Comedy, de Josh Tillman

Sleep Well Beast, de The National

Torcida: Pure Comedy — Father John Misty

Quem vai ganhar: Everything Now — Arcade Fire

*

Melhor Álbum de Rap

4:44, de JAY-Z

DAMN., de Kendrick Lamar

Culture, dos Migos

Laila’s Wisdom, de Rapsody

Flower Boy, de Tyler, The Creator

Torcida: Laila’s Wisdom

Quem vai ganhar: Kendrick Lamar

*

