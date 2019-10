A programação da Feira DES.GRÁFICA 2019 no MIS

Nos dias 19 e 20 de outubro (sábado e domingo), o MIS São Paulo recebe a quarta edição da Feira DES.GRÁFICA. Segundo um comunicado, o objetivo da feira é “dar espaço a quadrinhos, publicações e autores de diversas áreas e que, de alguma forma, também desenvolvem trabalhos narrativos de experimentação gráfico-visual”.

São 90 expositores e uma programação de oficinas, palestras e performances.

Idealizado pelo Museu e com curadoria geral de Rafael Coutinho, o projeto conta com parceria da editora UgraPress e apoio da EBAC (Escola Britânica de Artes Criativas). Veja abaixo a programação, com os textos elaborados pela equipe do MIS.

19.10 | SÁBADO

12h – 20h

Feira de expositores | 1º e 2º andar

Portfolios em tela | 1º andar | Redondo

14 Juillet no Nordeste | 2º andar

O projeto interativo do artista pernambucano Roger Vieira, com colaboração do francês Clémence Bourdaud tem como tema um marco histórico da França: a Queda da Bastilha, evento central da Revolução Francesa, ocorrido em 14 de julho de 1789. Ao deslizar o dedo pela tela de tablets localizados no segundo andar, os visitantes terão a sensação de estar assistindo a uma animação, que é acompanhada por uma trilha sonora que traz elementos da musicalidade francesa.

14h – 16h|Análise de portfólios com professores da EBAC | Térreo

As análises serão conforme a chegada dos interessados. Abaixo mais informações sobre os professores que realizarão as análises.

Cezar Sperinde, coordenador na EBAC de Arte e Design, professor e artista visual, mestre em Media Fine Art na Slade School of Fine Arts, UCL em Londres.

Roger Basseto, coordenador na EBAC de Arte e Design, artista plástico e designer pela School of Visual Arts, Nova Iorque e Central Saint Martins, Londres.

Radina Nedelcheva, coordenadora na EBAC de Computação Gráfica, especialista em Animação e VFX pela Bradford University.

Oficina­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

14h – 16h | Publicação Independente em Rede Social | 2º andar*

Com Lila Cruz

A proposta da oficina é discutir as melhores formas de utilização das redes para quadrinistas e ilustradores, conseguir trabalhos através das redes sociais, manter uma produção contínua e criar público. A experiência da oficina também incluirá a produção de webcomics/ilustrações para a publicação durante o processo da oficina, simular calendários de postagens, discutir temáticas e o uso saudável das redes.

16h – 18h |Performance Visual: Projeto Identidades | Espaço Redondo

Com Cassiano Reis

A partir de uma pesquisa iniciada em 2016 para a criação de um livro em quadrinhos, Cassiano Reis construiu um arquivo de personagens e histórias, intimamente ligados à sua trajetória pessoal, e também ao período atual, dada a relevância do debate acerca do regime militar no Brasil de 1964 a 1985.

A performance audiovisual que o artista apresenta, consiste em desenhos e textos desenvolvidos ao vivo, além de projeções de fotos e documentos de época projetados na parede do espaço expositivo, acompanhados de uma trilha sonora de depoimentos, músicas e documentários ligados ao período.

Palestras | Auditório LABMIS

13h | Quadrinhos e Poema Processo

Com Daniel Bueno e mediação de Rafael Coutinho

Palestra sobre a pesquisa do designer e ilustrador Daniel Bueno, que nos últimos anos dedicou seus estudos aos pontos de contato entre a internacionalmente celebrada vanguarda da Poesia Concreta (particularmente o Poema Processo) e narrativas gráficas no Brasil. Um vasto universo, pouco conhecido do grande público, onde o quadrinho brasileiro se desdobra em si, transpondo os limites da linguagem como a conhecemos, se aproximando da arte e da poesia.

15h | Expondo Narrativa

Com Paula Puiupo, Fernando Lindote, Jazmin Varella e mediação de Pedro Franz

Quadrinhos em espaço de arte. Três experiências distintas de profissionais que exploraram a linguagem em espaços expositivos, em uma reflexão sobre os limites entre os dois meios (artísticos e editoriais), o livro como objeto artístico, novas tendências e o potencial que as paredes brancas têm em transcender o papel.

17h | Cursos de quadrinho no exterior

Com João Godoi, Mariana Bandeira e mediação de Lila Cruz

Sobre quadrinistas que estudaram em escolas superiores de quadrinhos pelo mundo, em debate sobre pedagogia, metodologia de ensino e mercado de trabalho para quem quer estudar quadrinhos fora do país. Coréia do Sul, Estados Unidos e França, pelo olhar de dois artistas que saíram e voltaram com uma bagagem pouco conhecida pelos brasileiros que se interessam pela área.

19h | Efeitos especiais, animação 2D e 3D: novos caminhos

Com Kevin Fenemore, Coordenador dos cursos de Computação Gráfica e Audiovisual na EBAC (Escola Britânica de Artes Criativas), e mediação de Rafael Coutinho

Uma conversa sobre os novos caminhos que estão abrindo no mercado brasileiro para artistas no país.

Kevin Fenemore (UK) é educador, cineasta e artista VFX. Antes da EBAC, foi professor sênior e coordenador dos cursos de graduação de animação, cinema, efeitos visuais e RA/RV na University of Bradford (Reino Unido). Atuou ainda em outras duas universidades: Leeds e Sheffield. Fundou a produtora Abstract Normality Media, estúdio que atua na realização de filmes, pós-produção e VFX.

20.10 DOMINGO

12h – 19h

Feira de expositores | 1º e 2º andar

Portfolios em tela | 1º andar

14 Juillet no Nordeste | 2º andar

15h – 17h |Análise de portfólios com professores da EBAC | Térreo

Palestras | Auditório LABMIS

13h | Quadrinhos e o Audiovisual

Com Bruno D’Angelo, Gabriel Bá e mediação de Rafael Coutinho

Em um delicado momento onde o audiovisual passa por mudanças significativas no Brasil, quadrinistas caminham no sentido da imagem em movimento. Séries de TV, filmes, VOD, leis de incentivo, produções internacionais, em uma reflexão sobre novos caminhos para histórias em quadrinhos como potencial conteúdo para televisão. Já é possível sonhar com séries brasileiras baseadas em HQ’s nacionais?

15h |Novos Quadrinhos para Novos Artistas

Com Rafaella Fabiani (Momorsa), Lila Cruz com mediação de Lovelove6

Uma conversa com três grandes nomes do quadrinho nacional, que focaram suas energias em compreender novas ferramentas de produção e diálogo com o leitor. 65 mil seguidores pagam a tiragem? Até onde as redes sociais são capazes de solucionar o problema editorial? são algumas das questões abordadas.

17h |Conversa com os ganhadores da convocatória DES.GRÁFICA 2019

Anualmente a DES.GRÁFICA seleciona por meio de convocatória cinco trabalhos inéditos, de artistas independentes, que serão impressos e encadernados no MIS e lançados durante a feira. No domingo os artistas selecionados participam de um bate-papo, com o curador Rafael Coutinho, sobre seus trabalhos. Participam Jota Mendes (Caco), Paula Puiupo (Óbice), Kelly Alonso Braga (Kafka reverso), Denny Chang (Trevas) e Amanda Miranda (Sangue seco tem cheiro forte).

Oficinas

13h – 15h | Projeto Identidades | 2º andar/Sala de workshop*

Com Cassiano Reis

O artista Cassiano Reis compartilha seu processo de trabalho em formato audiovisual a partir da pesquisa e desenvolvimento do projeto Identidades – um mergulho genealógico e psicológico no período do regime militar no Brasil dos anos 1960 e 1970 – iniciado em 2016. Os inscritos, durante 3 horas, desenvolverão seus próprios retratos e narrativas a partir da técnica utilizada pelo artista, usando a projeção como base e a história do Brasil como pano de fundo para uma reflexão política contemporânea.

14h – 17h | Oficina de quadrinhos autobiográficos | Sala de interfaces*

Com Jazmin Varella

A ideia da oficina é investigar as narrativas pessoais usando uma foto familiar como gatilho para desenvolver a memória e traduzir em uma página de desenho animado. Destinado para pessoas que gostam de desenhar. Os participantes devem trazer fotos que tenham significado pessoal e materiais que costumam trabalhar.

Confira a lista de editoras, coletivos e artistas que participam da feira:

A Bolha Editora • A Quiosque • Aflito Coletivo • Ale Kalko • Aline Zouvi e Gauthier • Amanda Miranda • Ana Mei • Annima de Mattos • Azul Cantu • BA Illustration EBAC • Balão Editorial • Bebel Books • Beleléu • Blue Heart • Bruno Guma • Bruno Miranda • Bruxo Rider • Cabaré • Subterrâneo • Charivari • Cinthia Saty e Verônica Berta • Coletivo Escape HQ • Daniel Lopes e Diego Sanchez • Deborah Salles • Denny Chang • Editora Mino • Editora TUTU (Alexandre De Maio) • Edson Bortolotte • Ellie Irineu • Escória Comix • Felipe Parucci • Francisco Marcatti • Gabriel Góes • Gomez Studios • Grazi Fonseca • Guilherme Petreca • Guilherme Wanke • Gustavo Inafuku • Helô D’Angelo • Ing Lee • Jéssica Groke • João Pinheiro • Jota Mendes • Juliana Russo • Kaio Fialho • Kelly Alonso Braga (Poupée Rouge Publicações Independentes) • La Tosca • Lalo • Laudo Ferreira • Lolly • Lote 42 • Lovelove6 • LTG • Lucas Mendonça • Lucas dos Santos Lima • Luiz Berger • Luiza Nasser • Márcio Sno Produções • Mariana Bandeira • Marília Marz • MJK • Murilo Martins (Mu Tron) • MZK • O Miolo Frito • Old Boy (Patrick Antunes) • Orange Night Girls • PB Editorial • Pedro Franz • Pedro Vó • Puiupo • Quadrinhos A2 • Rafa Miqueleto • Rafael Corrêa + Ma • Revista Pé-de-Cabra • Rogi Silva • samueldegois • Selo Mangue • Selo Reverso • Sem Raça Definida • Sergio R M Duarte • Stêvz • Talessa Kuguimiya • Terraço – Rodrigo Terra • Thiago Souza • Tiago Pinheiro • Ugra • Vibe • Tronxa Comix • Vitorelo • Vitralizado • Wagner Willian • Walter Kinder • William Oliveira (WIRU) • Yasmin Varella • YOYO • Zarabatana Books

FEIRA DES.GRÁFICA 2019

DATA 19 e 20 de outubro de 2019

HORÁRIO 12h às 20h (sábado) e 12h às 19h (domingo)

LOCAL Espaço expositivo 1º e 2 º andar, Espaço Redondo, Auditório LABMIS (64 lugares), Sala de interfaces e Sala de workshops

INGRESSO gratuito (para participar das oficinas é preciso retirar senha na recepção 1h antes)

CLASSIFICAÇÃO livre

Museu da Imagem e do Som – MIS

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo | (11) 2117 4777