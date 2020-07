Vamos ser os melhores clientes?

Respeite o quadrado do vizinho

Pense que vocês estão dividindo espaço com outras pessoas e que o seu direito acaba quando começa o delas. Ninguém quer um cachorro latindo ou uma criança gritando durante um almoço, certo? Tampouco sentir cheiro de xixi ou pisar em um cocô. E muito menos correr o risco de ser mordido. Portanto, ao pensar no vizinho, sabemos como agir.

Passeio prévio

Antes de chegar ao restaurante, leve seu pet para fazer suas necessidades fisiológicas. Se ele tiver muita energia, primeiro vá ao parque ou dê uma volta mais longa. Ele deve chegar cansado. Também leve um brinquedo que ajuda a distrair.

Onde sentar

A dica de 1 milhão de dólares é: acostume seu pet a se deitar em cima de um colchonete e ali ficar. Ao chegar no local pet friendly, estude o cenário e busque uma mesa mais reservada, coloque o colchonete ao lado da sua cadeira, fora do rota de passagem de outros clientes e garçons, e dê o comando de ele deitar.

Comece esse treino em casa e não espere que ele obedeça na primeira tentativa. Repita até acatar a sua ordem. A Ella, minha sharpei, que divide a coluna comigo, levou seis vezes. Hoje, eu estendo o colchonete e ela já deita, não preciso falar nada. Tornou-se hábito.

Primeiras vezes

Caso seu pet esteja debutando nesse mundo, comece com saídas mais curtas. Fuja de um domingo ao meio-dia, quando o movimento tende a ser mais intenso. E não desista de forma alguma: com amor e determinação, tenho certeza de que é possível. E, de novo, se for preciso, contrate um comportamentalista animal.

Na coluna da semana que vem, vamos falar sobre como agir dentro de um hotel. Para que os locais sejam pet friendly, nossos pets precisam ser educados, porque fofos eles já são, né?