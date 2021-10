Três hotéis pet friendly para se hospedar no Rio de Janeiro

Abri a janela do carro e a Ella (minha sócia pet na coluna) colocou seu focinho para fora e sentiu a brisa marinha. Seguiu desfrutando do vento morno enquanto o carro subia as ruas cheias de curvas rumo ao bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Tínhamos sete dias pela frente, com a ideia de misturar trabalho e lazer – é claro que tínhamos planos de ver o mar. Afinal, cachorros são permitidos na orla carioca. Por isso, se você quer visitar a cidade na companhia de seu melhor amigo, seguem algumas sugestões de hospedagem pet friendly. Os preços são a diária mínima, para duas pessoas.

Santa Teresa MGallery (R$ 1.400)

Hotel-butique ambientado em uma fazenda de café de 1850. A Ella ficou encantada com o gramado verdinho, árvores e plantas. Para ela, o jardim era uma florestinha com mil cheiros a desbravar. Para mim, charme, decoração elegante, espaços amplos e privacidade. Reservei algumas horas para relaxar em uma das espreguiçadeiras da piscina, que também foram testadas pela minha cachorrinha. Enquanto curti a jacuzzi, Ella deitou-se no futon do deque e tirou um cochilo.

Novotel Leme (R$ 373)

Localizado a uma quadra do mar, é grande e oferece tarifas mais democráticas. Seu ponto alto, literalmente, está no rooftop com vista para as praias do Leme e de Copacabana. Ali fica a piscina e diversos lounges charmosos para você tomar sol com o seu pet. O espaço não é grande e costuma lotar, então chegue cedo. E, claro, aproveite a praia que está a poucos minutos a pé.

Fairmont Rio (R$ 1.195)

Ao lado do Forte de Copacabana, este hotel é recheado de atrações. Você até pode ficar relaxando em uma das duas piscinas com o seu pet, mas logo perceberá que o clima é animado e cheio de gente. À tarde tem DJ na varanda de um dos quartos; à noite a piscina vira palco para shows de música. Inclusive recomendo você reservar uma suíte com vista para o mar e curtir da sua varandinha o espetáculo enquanto seu pet relaxa na caminha que foi deixada para ele. No café da manhã, curta a vista para o Pão de Açúcar.

Obrigada, Rio. Além de ser uma cidade maravilhosa, você também é pet friendly.

É JORNALISTA, FOTÓGRAFA E AUTORA DO GUIA PET FRIENDLY