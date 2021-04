Startup para cachorros

Você sabe o que é uma startup unicórnio? A startup nasce de uma ideia inovadora e busca tornar-se necessária para um grupo de pessoas. Unicórnio é um animal fictício, com o corpo de cavalo e um chifre só, e no mundo do empreendedorismo significa: estrondoso sucesso. Desde que criei o Guia Pet Friendly em 2015, vi nascerem inúmeros serviços e produtos. Recentemente, fiz parte de uma mesa no 1º Pet Open Day, evento que escolheu três startups, entre 12 inscritas, para receberem assessoria da aceleradora Awn Ventures. O papel de uma aceleradora é ajudar startups. Quero contar para vocês o que a Blindog, a Lavzoo e a Pet Friendly Turismo, vencedoras do evento, fazem.

Blindog. Foi criada para ajudar cães cegos ou com a visão debilitada a não baterem em obstáculos. Como? Pela vibração de uma coleira (R$ 449), como a que Lua usa na foto à direita. Foi a falta de visão da poodle Princesa, que fez a engenheira da computação Luana Wandecy inventar um produto que desse mais qualidade de vida para sua cachorrinha. Estima-se que cerca de 6 milhões de cães sofram de deficiência visual no Brasil causada por diabetes e glaucomas. “Os cães aprendem sozinhos o funcionamento do dispositivo por associação, pois notam que se seguirem o percurso vão colidir”, diz.

Lavzoo. É de Curitiba e quer conquistar o Brasil. Lava todas as peças do enxoval de cães, gatos e cavalos: camas, mantas, brinquedos, tapetes, roupinhas. Com um diferencial. “Usamos um neutralizante dos produtos químicos utilizados no começo da lavagem para que não haja reação alérgica nos animais”, afirma Bianca De Fraga, empresária idealizadora do serviço.

Pet Friendly Turismo. Dá suporte para quem precisa viajar com o pet de avião. Cuida da papelada em viagens domésticas e internacionais. Acompanha todo o processo: da escolha da companhia e embarque até o pet chegar ao destino. “Passei anos longe do meu cachorro, quando morei nos Estados Unidos, a trabalho. Eu tinha medo que ele se perdesse no meio do trajeto. Por isso, quando voltei ao Brasil, abri a agência”, explica Juliana Stephani, veterinária e fundadora da agência.

CRIS BERGER É FOTÓGRAFA, JORNALISTA E AUTORA DO GUIA PET FRIENDLY