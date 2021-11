Rio com pets: quatro lugares para comer e beber

Na nossa recente temporada na capital carioca, tivemos a oportunidade de visitar excelentes casas gastronômicas para desfrutar de uma boa mesa na companhia dos pets, que cada vez mais fazem parte da vida dos seus tutores – ou “pais de pets”. Eu e a Ella (minha sócia pet no blog e Guia Pet Friendly) fazemos absolutamente tudo juntas, provando que é possível sim ter uma vida intensa e divertida lado a lado.

Escama no Jardim Botânico

Vou abrir o roteiro com um restaurante que flechou meu coração e que, se estivesse na esquina da minha casa, eu iria sempre. Com vocês, o Escama, onde a cozinha é comandada pelo chef Ricardo Lapeyere. Ele fica no bairro do Jardim Botânico, em um lindo casarão branco de dois andares e uma varanda deliciosa para sentar com os pets, que podem até ficar em cima do sofazinho (contanto que o vizinho não se incomode).

A especialidade do restaurante são os sabores do mar. Abrimos a noite com a entradinha chamada Primeira Onda, servida com pão de fermentação natural acompanhado de pastinhas à base de peixes e frutos do mar. Depois de muita dúvida, optamos pelo Strudel de Pirarucu como prato principal, que estava divino. A carta de vinhos é igualmente surpreendente.

A Ella ficou ao meu lado espiando o vai e vem de cães passeando pela calçada e fez amizade com alguns. Foi uma noite inesquecível pelo ótimo atendimento, comida sublime, cenário aconchegante e por toda a equipe ter recebido tão bem minha cachorrinha. Há mesas na parte interna no caso de chuva, mas a varanda tem seu valor. O espaço entre as mesas não é imenso, não é o mais indicado para cães grandes, pois eles ficarão apertados.

Boteco Boa Praça em Ipanema

Apesar do cardápio apresentar algumas opções interessantes de prato principal, o forte do Boteco Boa Praça são os petiscos e o clima de descontração. Ele é barulhento, tem música ao vivo e trânsito constante de garçons e clientes. Sendo assim, seu pet deve estar acostumado a locais cheios com som alto. Uma vez que ele esteja habituado, prepare-se para pedidos de fotos e afagos. A Ella virou atração, eles realmente adoram cachorros, é um amor.

A praia de Ipanema está do outro lado da Avenida Atlântica e para nós, que somos turistas, já é uma emoção. Imagine curtir um boteco carioca, praticamente à beira-mar, tomando um chope com seu pet no programa? Ah! Essa é a vida que eu sempre quis. Em tempo: os drinks com gin são ótimos e o robalo foi a vedete da noite, seguido dos bolinhos de bacalhau e ceviche de peixe branco.

Quiosque da Célia na Barra

Os quiosques na orla do Rio de Janeiro são estabelecimentos de respeito, afinal, eles são pé na areia, é como sentar no camarote e ficar olhando o mar que toma conta de todo o horizonte e acalma a alma. Lembrando que os cachorros são permitidos nas praias do Rio de Janeiro pela lei 980/2019, ou seja, chegue de cabeça erguida.

Apenas cuide se a temperatura da areia não esteja demasiadamente quente, pois pode queimar as patinhas do seu pet – leve água para hidratá-lo constantemente e aproveite muito. Muito mesmo. Na Barra da Tijuca, o Quiosque da Célia, que fica no posto 2, tem mesinhas com cadeiras embaixo da sombra das árvores, cardápio com porções e sucos e um diferencial que você vai gostar: possui um cachorródromo cercado com grama sintética e alguns aparelhos de agility. Este espaço para os pets brincarem e socializarem chama Play Pet e funciona todos os dias, das 8 às 14h e das 16 às 22h.

Seu Vidal na Barra

Também visitamos na Barra da Tijuca o bar do Seu Vidal. A Avenida do Pepê é o que o separa da orla, portanto, vá para curtir uma roda de samba de primeira, comer um dos sanduíches da casa – que são os destaques do cardápio – e tomar um drink. Depois, basta atravessar a avenida e dar um mergulho no mar. Ou o contrário: aproveite a praia e feche o dia no barzinho com mesas e cadeiras na calçada, onde os pets são aceitos e recebidos com um pote de água.